گوزن زرد ایرانی در مسیر احیا؛ ۸ استان کشور در شیراز گردهم آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه تبادل تجربیات و به‌روزرسانی اقدامات مرتبط با حفاظت و احیای گوزن زرد ایرانی با حضور نمایندگان هشت استان کشور و با حمایت معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست از صبح دوشنبه در شیراز آغاز شد.

این کارگاه با هدف بهره‌گیری از تجربیات استانی، ظرفیت‌های کارشناسی و تجربه‌های میدانی در زمینه حفاظت از گوزن زرد ایرانی و همچنین بررسی و بازنگری برنامه عمل این گونه ارزشمند برگزار شده است.

در این نشست تخصصی، نمایندگان استان‌های فارس، مازندران، اردبیل، آذربایجان غربی، ایلام، یزد، خوزستان و لرستان به همراه معاون و کارشناسان دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش سازمان حفاظت محیط زیست حضور دارند.

بسترسازی برای ارتقای مشارکت جوامع محلی، به‌روزرسانی اقدامات حفاظتی، تبادل تجربیات میان استان‌ها و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی در برنامه‌ریزی برای حفاظت و احیای گوزن زرد ایرانی از مهم‌ترین محورهای این کارگاه است.

تأکید بر مستندسازی تجربیات حفاظتی

لیلا تاج‌گردون مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس در آیین آغاز این کارگاه با خوشامدگویی به حاضران، بر ضرورت مستندسازی تجربیات و انتقال آن به نسل آینده کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد.

وی با اشاره به میزبانی شیراز از این نشست تخصصی گفت: گردهمایی کارشناسان و مسئولان حوزه حیات‌وحش فرصتی برای قرار دادن تجربیات استان‌ها در کنار یکدیگر و استفاده از ظرفیت‌های مشترک برای ارتقای اقدامات حفاظتی است.

معصومه صفایی، معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش سازمان حفاظت محیط زیست نیز ضمن قدردانی از حضور نمایندگان استان‌ها گفت: حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش نیازمند همکاری و جلب مشارکت جوامع بومی است.

معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس نیز با اشاره به دشواری‌های حفاظت از حیات‌وحش در شرایط کنونی، محیط زیست طبیعی را یکی از حساس‌ترین مأموریت‌های سازمان حفاظت محیط زیست دانست.

گوزن زرد ایرانی از گونه‌های شاخص و ارزشمند حیات‌وحش کشور به شمار می‌رود و حفاظت مؤثر از این گونه، علاوه بر اقدامات حفاظتی در زیستگاه‌ها، به پایش مستمر، مدیریت علمی جمعیت، مشارکت جوامع محلی و هماهنگی میان مجموعه‌های مرتبط نیاز دارد.