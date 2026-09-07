محمد نسیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز پویش ملی «همه حاضر» برای حمایت از دانشآموزان تحت پوشش سازمان بهزیستی اظهار کرد: این پویش با هدف تأمین نوشت افزار مورد نیاز دانشآموزان و فراهم کردن شرایط مناسب برای آغاز سال تحصیلی برگزار میشود.
وی با بیان اینکه در سطح کشور ۱۶۸ هزار دانشآموز تحت پوشش این طرح قرار دارند، افزود: سهم استان سمنان در این پویش، تأمین یک هزار و ۶۱۳ بسته نوشتافزار برای یک هزار و ۶۱۳ دانشآموز است.
مدیرکل بهزیستی استان سمنان با تأکید بر اهمیت همراهی خیران و مردم در حمایت از دانشآموزان نیازمند یادآور شد: تأمین لوازم التحریر شاید برای بسیاری از خانوادهها هزینهای معمول باشد، اما برای برخی دانشآموزان تحت پوشش بهزیستی، همین موضوع میتواند به یکی از دغدغههای آغاز سال تحصیلی تبدیل شود.
نسیمی ادامه داد: مشارکت مردم و خیران در این پویش میتواند علاوه بر تأمین نیازهای آموزشی دانشآموزان، انگیزه و امید بیشتری برای حضور آنان در مدرسه ایجاد کند و زمینه را برای تحصیل شایستهتر این عزیزان فراهم آورد.
وی از مردم استان سمنان خواست با مشارکت در پویش «همه حاضر»، در تأمین نوشتافزار دانشآموزان نیازمند سهیم شوند و افزود: نباید کمبود امکانات آموزشی مانعی برای شکوفایی استعدادها و دنبال کردن رؤیاهای هیچ دانشآموزی باشد.
مدیرکل بهزیستی استان سمنان در پایان راههای مشارکت در این پویش را اعلام کرد و افزود: علاقهمندان میتوانند از طریق شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۳۴۱۸۰۳۵، کد دستوری #۰۰۶۶۵۵۶۶۵۵ و درگاه اینترنتی mosharekat.behzisti.ir در این اقدام خیرخواهانه مشارکت کنند.
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