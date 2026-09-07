تولید باتری ذخیره انرژی در چین تعلیق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته منابع صنعتی، این تعلیق در حالی رخ می دهد که مقامات ظرفیت تولید ذخیره انرژی فعلی و برنامه ریزی شده را با تمرکز روی سلول های باتری، بررسی می کنند.

چنین اقدامی در میانه نگرانی های فزاینده درباره خطرات ناشی از ظرفیت مازاد انجام می شود. از سوی دیگر تقاضا برای باتری هایی که جهت متوازن سازی شبکه توزیع برق و تامین ذخیره پشتیبان به کار می روند، افزایش یافته است.

براساس این تصمیم پروژه هایی که آغاز نشده اند، در حال حاضر اجرا نمی شوند اما مواردی که تحت ساخت و ساز هستند، تحت تاثیر این اقدام قرار نمی گیرند. علاوه بر آن ممکن است این سیاست بعدا تغییر کند.

صنعت ذخیره انرژی چین به طور مداوم در کنار توسعه انرژی تجدیدپذیر، پنل های خورشیدی و تولید وسایل نقلیه برقی در این کشور در حال رشد است. از سوی دیگر تولید کنندگان با فشار ناشی از رقابت شدید و کاهش قیمت ها دست و پنجه نرم می کنند.

تولیدکنندگان برتر پنل های خورشیدی در چین به طور گسترده وارد حوزه باتری های ذخیره انرژی شده اند زیرا سودآوری شان کاهش یافته و مازاد ظرفیت در بخش تولید پنل ها آنها را وادار کرده به دنبال فرصت های جدید برای رشد باشند.

چین گام های دیگری نیز برای معقول سازی بازار برداشته از جمله وضع مالیات بر مصرف کننده بر باتری های لیتیوم یونی و سلول های خورشیدی.