تست آمادگی جسمانی داوران فوتبال استان همدان برگزار شد

علی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری تست آمادگی جسمانی داوران فوتبال استان همدان اظهار کرد: به دلیل شرایط خاصی که کرونا در کشور ایجاد کرده تنها تست داوران لیگ برتر و دسته اول انجام می‌شود که خوشبختانه امسال تعداد داوران به ۷ داور و ۵ کمک داور در این دو لیگ رسیده است.

وی افزود: سال‌های گذشته و در شرایط عادی که کرونا وجود نداشت تست آمادگی جسمانی داوران فوتبال لیگ دسته دوم و سوم هم انجام می‌شد که تعداد در مجموع به ۳۵ داور می‌رسید.

رئیس کمیته داوران استان همدان با بیان اینکه بحث آموزش را در این سال‌ها جدی گرفته‌ایم، گفت: تعداد داوران از حدود ۵۰ نفر به ۱۷۰ نفر رسیده و امسال ۵۰ داور فوتسال از درجه سه به درجه ۲ ارتقا پیدا خواهند کرد.

خسروی عنوان کرد: در بخش بانوان نیز داوران زیادی را به کشور معرفی کرده‌ایم که نمونه آن بهاره سیفی در فوتبال و گلاره کاظمی در فوتسال هستند.

وی با بیان اینکه به دنبال این بودیم که همدان کوپل داوری داشته باشد، بیان کرد: در فوتسال و لیگ دسته اول این کار را کردیم اما در لیگ برتر هنوز به این موفقیت نرسیده‌ایم.

خسروی گفت: بنده ۴۰ سال در داوری تجربه دارم و به همین دلیل از سرمایه‌گذاران دعوت می‌کنم اسپانسر داوران همدانی شوند.

وی افزود: این قول را به کسی که اسپانسر داوران همدانی شود می‌دهم که با پتانسیل داوران همدان در کشور مطرح شوند و بتوانند محصولات خود را در تمام کشور عرضه کنند.