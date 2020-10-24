شیوه نامه مدیریت تغییر در فرودگاه ها، ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها برای اجرای جز ۲-۳ از سیستم مدیریت ایمنی، شیوه نامه مدیریت تغییر را به مدیران کل ستادی و فرودگاهی ابلاغ کرد.

این شیوه نامه توسط دفتر ایمنی شرکت تدوین شده و به تصویب سازمان هواپیمایی کشوری رسیده است.

مدیریت تغییر از اجزای ۱۲ گانه سیستم مدیریت ایمنی و فرایندی رسمی و سیستماتیک برای کنترل و نظارت مؤثر بر تغییرات در سازمان‌ها است. مدیریت تغییر به دلیل متمرکز بودن سیستم مدیریت ایمنی، در همه بخش‌های شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران طی فرایندی با هماهنگی و مجوز دفتر ایمنی انجام می‌شود و هدف از تدوین این شیوه نامه تعیین الزامات، تعریف دامنه تغییرات و تشریح فرایند و روش انجام مدیریت تغییر در حوزه‌های فرودگاهی و خدمات ناوبری هوایی است. همچنین دامنه تغییرات در حوزه فرودگاهی، تغییرات فرودگاهی (تغییر در شرایط و مبانی گواهینامه فرودگاه و تغییر در تجهیزات حیاتی فرودگاه از منظر ایمنی و تغییر در سیستم مدیریت) و خدمات ناوبری هوایی (تغییر در سامانه‌های کارکردی، ارائه خدمات و سیستم مدیریت) را شامل می‌شود.

شناخت و درک، تغییر دامنه، شناسایی خطرات، تعیین تبعات خطرات، ارزیابی ریسک و تعیین شرایط پذیرش تغییر مراحل انجام مدیریت تغییر است.