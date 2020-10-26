۲ محور پرحادثه استان مرکزی در انتظار اعتبار ۸۵۰ میلیارد ریالی

احمد مرزبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: محور اراک، ازنا از محورهای پرحادثه استان مرکزی به شمار می‌رود. تصادفات رانندگی در این محور به دلیل ترافیک بالا که از سمت جنوب و لرستان به سمت شمال و تهران و برعکس اتفاق می‌افتد، طی نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه برابر است.

وی افزود: از مجموع طول این محور، قطعه اول به طول ۱۳ کیلومتر در دست احداث است. که خوشبختانه پیشرفت فیزیکی خوبی دارد.

مرزبان ادامه داد: تاکنون در این منطقه، ۲۲۰ هزار متر مکعب عملیات خاکبرداری و طی ۶ مرحله انفجار هم ۲۳۰ هزار متر مکعب عملیات خاک‌ریزی انجام شده است. چنانچه بتوانیم ۴۰ میلیارد تومان بودجه به پروژه تزریق کنیم، ۱۲ کیلومتر از این ۳۹ کیلومتر را می‌توان تا پایان دولت تکمیل و به بهره‌برداری رساند.

مرزبان در بخش دیگر سخنان خود در مورد محور آهنگران، ساروق به کمیجان هم گفت: محور آهنگران، ساروق به کمیجان به طول ۴۵ کیلومتر از دیگر محورهای پرتردد استان مرکزی به شمار می‌رود که به دلیل عدم وجود شانه خاکی، عرض کم و آسفالت نامناسب قسمت‌هایی از مسیر از ایمنی لازم برخوردار نیست.

وی ادامه داد: ۳۰ کیلومتر از محور راه سازی تعریض شده و ۲۴ کیلومتر نیز باقی مانده که برای روکش تمام عرض محور و تکمیل طرح تعریض، حدود ۴۵ میلیارد تومان بودجه نیاز است.

به گفته مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی، این استان با توجه به قرار گرفتن در کریدور شمال به جنوب، شرق و غرب با داشتن ۶ هزار و۴۱۰ کیلومتر راه شامل ۲۰۸ کیلومتر آزاد راه، ۸۴۴ کیلومتر بزرگراه، ۴۶۹ کیلومتر راه اصلی، ۶۸۹ کیلومتر راه فرعی، ۱۴۴ کیلومتر راه‌های دسترسی و ۴ هزار و ۴۵۰ کیلومتر راه روستایی، یکی از پرترددترین محورهای مواصلاتی کشور به شمار می‌رود.