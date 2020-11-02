کمبود ویتامین D علامت شایع بیماران کرونایی بستری در بیمارستان

به گزارش خبرنگار مهر، ویتامین D هورمونی است که توسط کلیه‌ها برای کنترل غلظت کلسیم خون تولید می‌شود و بر سیستم ایمنی تأثیر دارد.

«خوزه هرناندز»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کانتابریا اسپانیا، در این باره می‌گوید: «درمان ویتامین D باید در مورد بیماران کووید ۱۹ دارای میزان کم ویتامین D در جریان خون شأن بکار گرفته شود چراکه این شیوه دارای تأثیرات مفیدی بر سیستم ایمنی و سیستم عضلانی اسکلتی است.»

محققان دریافتند ۸۰ درصد از ۲۱۶ بیمار کرونایی بستری شده در بیمارستان دارای کمبود ویتامین D بوده و مردان بیش از زنان با کمبود ویتامین D مواجه بودند.

همچنین بیماران کرونایی با میزان کم ویتامین D دارای میزان بالا نشانگرهای التهابی نظیر فریتین و D-dimer در خونشان بودند.