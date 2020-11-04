پرسپولیس چند «شماره» را به بازیکنانش نداد/ حفظ عزت پیشکسوتان؟!

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های بیستمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران در حالی از جمعه هفته جاری آغاز می‌شود که تیم فوتبال پرسپولیس پس از چهار قهرمانی متوالی در این مسابقات به فینال لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ آسیا نیز راه یافته است تا برای رسیدن به «گلات» در فوتبال ایران خط و نشان کشیده باشد.

رویای پنج قهرمانی متوالی در فوتبال ایران در حالی رقم می‌خورد که هیچ باشگاهی در تاریخ رقابت‌های لیگ برتر به این مهم نرسیده است.

تیمی که با خروج ۶ بازیکن اصلی خود نظیر علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل زاده، محمد نادری، محسن ربیع خواه، مهدی ترابی و علی علیپور و حضور هشت بازیکن جدید به نام‌های حامد لک، احسان پهلوان، سعید آقایی، عیسی آل کثیر، علی شجاعی، آرمان رمضانی، میلاد سرلک و محمد شریفی پوست اندازی کرده است تا یحیی گل محمدی ترکیب دلخواه خود را با شمایلی جدید و بازیکنانی که دلخواهش بوده‌اند انتخاب کند.

بازیکنان تازه وارد پرسپولیس که عملکرد قابل قبولی در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا که در شهریور و مهر ماه سال گذشته به طور متمرکز در کشور قطر برگزار شد داشتند خواهان پوشیدن شماره پیراهن‌های اصلی این تیم بودند.

رفتن مهدی ترابی، جونیور برانداو و فرشاد احمدزاده از بازیکنان فصل گذشته پرسپولیس باعث شد تا پیراهن‌های شماره ۷، ۹ و ۱۰ بر تن کسی نباشد و مورد تقاضای بازیکنان جدید قرار بگیرد.

با این حال باشگاه پرسپولیس مانع از در اختیار قراردادن این پیراهن‌ها بر تن بازیکنانی شد که نقش بسزایی در فینالیست کردن پرسپولیس در فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا داشتند.

افشین پیروانی سرپرست پرسپولیس در حالی مانع از انجام این اتفاق شد که دلیل آن را احترام به بزرگان تاریخ باشگاه نظیر علی پروین، همایون بهزادی، صفر ایرانپاک و حسین کلانی عنوان کرده است.

بر هیچکس پوشیده نیست تلاش‌های بزرگان فوتبال ایران نظیر اسامی مذکور نقش پررنگی در موفقیت‌های سالیان گذشته این باشگاه داشته است اما کمتر باشگاهی در سطح اول فوتبال دنیا برای گرامیداشت حفظ بزرگان تیم خود اقدام به بایگانی کردن شماره پیراهن‌های آنها کرد.

«رئیس افتخاری» تنها واژه‌ای است که مقابل اسامی ستاره‌های یک باشگاه در قاره اروپا و آمریکا قرار می‌گیرد. پیشکسوتانی هم که علاقه به مربیگری دارند در آکادمی باشگاه‌هایشان فعالیت خود را آغاز می‌کنند تا در صورت موفقیت بتوانند روزی در تیم بزرگسالان نیز هدایت فنی را بر عهده بگیرند.

فرمول منسوخ باشگاه پرسپولیس برای حفظ شماره پیراهن‌های خاص، نه تنها کمکی به حفظ عزت ستاره‌های قدیمی این باشگاه نمی‌کند بلکه انگیزه بازیکنان تازه وارد را نیز می‌گیرد.