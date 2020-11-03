تشکیل کمیته مشترک بیمه و تعاون در دستور کار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، ماشاء الله عظیمی دبیر کل اتاق تعاون ایران در نشست با رئیس کل بیمه مرکزی، تشکیل کمیته مشترک بخش تعاون و بیمه، پوشش بیمهای برای بازار سرمایه همچنین مجوز تشکیل یک شرکت ۱۰۰ درصد تعاونی را پیشنهاد داد.
غلامرضا سلیمانی امیری رئیس کل بیمه مرکزی در جمع تعاونگران، توضیحاتی در مورد وضعیت بیمه و خدمات گسترده بیمهای ارائه کرد و گفت: بیمه با تعاون تعریف میشود، چراکه از تجمیع سرمایههای خرد، از خطرات بزرگ جلوگیری میکند.
وی افزود: در کشور ضمن نیاز به صنایع مادر، به کسب و کارهای کوچک و متوسط SME ها برای ایجاد و گسترش اشتغال نیاز است و مصداق بارز SME ها تعاونیها هستند.
وی ادامه داد: از آنجایی که ۸ درصد GDP تولید ناخالص داخلی کشور در بخش تعاون است، اتحادیهها و تعاونیها میتوانند با قدرت با شرکتهای بیمهای مذاکره کنند.
وی در بخش دیگری از این نشست، گفت: همکاری در دو بخش بیمه مرکزی و تعاون میتواند توسعه یابد و بسیار علاقمندیم که در زمانی که نرخها تعیین میکنیم یا ضریب نفوذ را افزایش میدهیم، از اتحادیهها و تعاونیها هم کمک بگیریم.
سلیمانی امیری خاطر نشان کرد: نقش بیمه به صورتی است که میتواند تولید، صادرات، ساختمان، خدمات و… را بیمه کرده و از سوی دیگر در بازارسرمایه، بازار پولی و تولید نیز فعالیت کند، به طوری که در حال حاضر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری توسط بیمه انجام شده است.
وی در توصیه به تعاونگران، گفت: فروشگاههای تعاونی و اتحادیههای میتوانند از بیمه اعتباری استفاده کنند.
سلیمانی امیری با استقبال از تشکیل کارگروه مشترک بین اتاق تعاون و بیمه مرکزی، ابراز داشت: این کمیته میتواند مشکلات و چالشهای بخش را احصا و راهکارهای متناسب ارائه کند.
در بخشی از این نشست، مشکلات بیمه محصولات کشاورزی مطرح شد، به گفته رئیس کمیسیون کشاروزی و صنایع غذایی اتاق تعاون، ۷۵ درصد تولید محصولات کشاورزی در اختیار بخش تعاون است و تولیدات کشاورزی جز کالاهی با ریسک بالا محسوب میشود. ارسلان قاسمی ادامه داد: بیمههای تجاری علاقمند به حضور در این بخش نبوده و تنها صندوق بیم محصولات کشاورزی عهده دار بیمه این محصولات است.
سلیمانی امیری با اشاره به بازدید از صندوق بیمه محصولات کشاورزی ابراز داشت: پرتفوی این صندوق حدود ۳ هزار میلیارد تومان است که حدوداً ۲ درصد از کل پرتفوی صنعت بیمه است. وی ادامه داد: در جهان محصولات کشاورزی زیر نظر بیمههای جنرال (تجاری و عمومی) قرار دارند.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه بیمه محصولات کشاورزی صندوق کوچکی است، خاطر نشان کرد: بیمه مرکزی آمادگی دارد که به صورت اتکایی با این صندوق همکاری کند و ما از قرارگیری این صندوق در زیر مجموعه بیمه مرکزی استقبال میکنیم. وی تصریح کرد: نظام بیمه در محصولات کشاورزی با یارانه دولت پویا نخواهد بود.
وی در مورد مشکلات بیمهای تاکسیرانی بیان داشت: پیش از این برای کمک به صاحبان تاکسی نسبت به سایر خودروها تخفیف ۱۰ درصدی پیش بینی شده است و سایر چالشهای این حوزه باید با بررسی و احصا شود.
رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص مشکلات بیمهای حمل کالای صادراتی در مبدا و مقصد نیز قول پیگیری و اقدام مؤثر داد.
در این نشست تشکیل کمیته تخصصی متشکل متخصصان بخش تعاون و بیمه مرکزی مصوب شد.
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