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۱۷ آبان ۱۳۹۹، ۱۴:۰۴

در اطلاعیه‌ای اعلام شد؛

وزارت اطلاعات شبکه بزرگ قاچاق ارز را منهدم کرد

وزارت اطلاعات شبکه بزرگ قاچاق ارز را منهدم کرد

وزارت اطلاعات اخلال گران شبکه بزرگ قاچاق حرفه‌ای ارز به اتهام عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه سنا در استان یزد را شناسایی و مورد ضربه قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ در راستای برخورد با اخلال گران بازار ارز، با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان یزد، ۴ شبکه بزرگ قاچاق ارز شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت.

این شبکه به منظور پنهان ساختن ماهیت مجرمانه فعالیت خود، معاملات ارزی را بدون ثبت در سامانه سنا و با استفاده از حساب‌های شخصی مرتبطین خود انجام می‌دادند.

برابر اسناد پرونده، حجم قاچاق ارز متهمین بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال ارزیابی شده است که در این عملیات بیش از ۳۰ نوع ارز مختلف به ارزش ریالی بالغ بر ۴۵۰ میلیارد ریال کشف و ضبط شد؛ بر همین اساس تا کنون بیش از ۵۰۰ حساب بانکی مسدود و حدود ۵۰ نفر از مرتبطین این شبکه جهت رسیدگی پرونده تحویل مراجع قضائی گردید.

وزارت اطلاعات ضمن هشدار به سوداگران و سوءاستفاده کنندگان بازار ارز، با هرگونه فعالیت غیرمجاز در این حوزه برخورد جدی خواهد نمود و به اطلاع مردم شریف ایران می‌رساند؛ در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را با ستاد خبری ۱۱۳ در میان بگذارند.

کد مطلب 5065554
هادی رضایی

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    نظرات

    • IR ۱۶:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
      3 0
      پاسخ
      مرسی سپاسگزاریم وزارت اطلاعات
    • IR ۲۰:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
      1 1
      پاسخ
      افرین حق این سوداگران کشتاروظبط اموالشون است
      • IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
        0 1
        کشتار؟
    • تارا IR ۲۱:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
      0 6
      پاسخ
      دلار به خاطر انتخابات آمریکا اومد پایین می خواید به پای اقدامات خودتون بزارید
      • IR ۰۱:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۸
        2 0
        چه ربطی داشت؟اگه هم دستگیر نکنن میگید باهاشون برخورد نمیشه کلی حرف زیادی میزنید

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