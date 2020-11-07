وزارت اطلاعات شبکه بزرگ قاچاق ارز را منهدم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ در راستای برخورد با اخلال گران بازار ارز، با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان یزد، ۴ شبکه بزرگ قاچاق ارز شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت.

این شبکه به منظور پنهان ساختن ماهیت مجرمانه فعالیت خود، معاملات ارزی را بدون ثبت در سامانه سنا و با استفاده از حساب‌های شخصی مرتبطین خود انجام می‌دادند.

برابر اسناد پرونده، حجم قاچاق ارز متهمین بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال ارزیابی شده است که در این عملیات بیش از ۳۰ نوع ارز مختلف به ارزش ریالی بالغ بر ۴۵۰ میلیارد ریال کشف و ضبط شد؛ بر همین اساس تا کنون بیش از ۵۰۰ حساب بانکی مسدود و حدود ۵۰ نفر از مرتبطین این شبکه جهت رسیدگی پرونده تحویل مراجع قضائی گردید.

وزارت اطلاعات ضمن هشدار به سوداگران و سوءاستفاده کنندگان بازار ارز، با هرگونه فعالیت غیرمجاز در این حوزه برخورد جدی خواهد نمود و به اطلاع مردم شریف ایران می‌رساند؛ در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را با ستاد خبری ۱۱۳ در میان بگذارند.