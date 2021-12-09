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۱۸ آذر ۱۴۰۰، ۱۶:۵۷

وزارت اطلاعات اعلام کرد؛

دستگیری ۵ اخلالگر شاخص بازار ارز تهران

دستگیری ۵ اخلالگر شاخص بازار ارز تهران

روابط عمومی وزارت اطلاعات اعلام کرد: با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی در معاونت اقتصادی ۵ اخلالگر شاخص بازار ارز تهران دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت اطلاعات، در ادامه طرح برخورد با فعالان غیرمجاز ارزی، سربازان گمنام امام زمان (عج) در معاونت اقتصادی، ضمن اشراف بر روی شبکه گسترده فعالان غیرمجاز ارزی کشور و فضای غیررسمی معاملات ارز، ۵ اخلالگر شاخص و تأثیرگذار بازار ارز تهران را شناسایی و دستگیر کردند.

براساس این گزارش، پیش از این نیز، به دنبال اجرای طرح برخورد با فعالان غیرمجاز ارزی اطلاع‌رسانی شد؛ همه حساب‌های بانکی بیش از ۷۰۰ نفر از فعالان غیر مجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شد که ادامه این روند در چند روز اخیر، مسدود کردن حساب‌های بانکی فعالان غیر مجاز ارزی به ۸۴۱ نفر افزایش پیدا کرده است.

وزارت اطلاعات در اطلاعیه خود ضمن هشدار به هرگونه فعالیت غیرمجاز در بازار ارز، به مردم ایران اطمینان خاطر می‌دهد که اجازه سوداگری و سوءاستفاده در فضای غیررسمی معاملات را نخواهد داد و از هیچ تلاشی برای حفظ آرامش بازار ارز دریغ نخواهد.

کد مطلب 5371647

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    نظرات

    • IR ۲۱:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
      1 0
      پاسخ
      بهتره مسئولین رو بگیرید نه اطرافیانشان را
      • IR ۱۹:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
        0 1
        اطفاقازمسئولین هم گرفتن و دارن میگیرن
    • IR ۲۱:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
      0 1
      پاسخ
      درود

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