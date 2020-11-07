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۱۸ آبان ۱۳۹۹، ۰:۵۶

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

بیکاری ۲۲درصدی فارغ التحصیلان حقوق/برخی چندین شغل دارند

بیکاری ۲۲درصدی فارغ التحصیلان حقوق/برخی چندین شغل دارند

بهارستان- عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از بیکاری ۲۲ درصدی فارغ التحصیلان حقوق خبر داد و علت آن را چند شغله بودن برخی از این فارغ التحصیلان دانست.

حجت الاسلام حسن نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه گفته می‌شود، ۲۲ درصد از فارغ التحصیلان رشته حقوق بیکار هستند، افزود: این بیکاری به دلیل این است، که برخی از فارغ التحصیلان چند شغله هستند.

وی گفت: این افراد به طور هم زمان در مشاغل حقوقی و قضائی مشغول به کار بوده و همچنین دفاتر کمیسیون ماده ۱۰۰، پلیس به علاوه ۱۰، دفاتر ثبت ازدواج و طلاق و نیز ثبت اسناد و نیز دفاتر الکترونیکی قضائی را اداره می‌کنند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی همچنین گسترش شبکه‌های مشاور حقوقی و داوری را بسیار تأثیرگذار در کاهش بیکاری فارغ التحصیلان رشته‌های حقوقی و قضائی دانست.

کد مطلب 5065990

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