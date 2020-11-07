بیکاری ۲۲درصدی فارغ التحصیلان حقوق/برخی چندین شغل دارند

حجت الاسلام حسن نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه گفته میشود، ۲۲ درصد از فارغ التحصیلان رشته حقوق بیکار هستند، افزود: این بیکاری به دلیل این است، که برخی از فارغ التحصیلان چند شغله هستند.
وی گفت: این افراد به طور هم زمان در مشاغل حقوقی و قضائی مشغول به کار بوده و همچنین دفاتر کمیسیون ماده ۱۰۰، پلیس به علاوه ۱۰، دفاتر ثبت ازدواج و طلاق و نیز ثبت اسناد و نیز دفاتر الکترونیکی قضائی را اداره میکنند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی همچنین گسترش شبکههای مشاور حقوقی و داوری را بسیار تأثیرگذار در کاهش بیکاری فارغ التحصیلان رشتههای حقوقی و قضائی دانست.
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