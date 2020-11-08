نماینده آمریکا در امور ایران عازم منطقه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه آمریکا می‌گوید «الیوت آبرامز» نماینده ویژه این کشور در امور ایران، به منطقه سفر کرده است.

این سفر از امروز یکشنبه لغایت پنجشنبه به مقصد رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی و امارات متحده عربی انجام می‌شود.

دولت واشنگتن در حالی پیگیر کارزار فشار حداکثری علیه ایران است که کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، حال و روز چندان خوشی ندارد.

پس از اعلان پیروزی جو بایدن رقیب دموکرات انتخابات ۲۰۲۰، آینده سیاسی ترامپ که زیر بار شکست نمی‌رود؛ در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است.