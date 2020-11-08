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۱۸ آبان ۱۳۹۹، ۱۲:۱۹

در تکاپوی انتخاباتی ترامپ؛

نماینده آمریکا در امور ایران عازم منطقه شد

نماینده آمریکا در امور ایران عازم منطقه شد

در حالی که کارزار انتخاباتی ترامپ اوضاع خوبی ندارد اما او همچنان پیگیر کارزار فشار حداکثری علیه ایران است!

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه آمریکا می‌گوید «الیوت آبرامز» نماینده ویژه این کشور در امور ایران، به منطقه سفر کرده است.

این سفر از امروز یکشنبه لغایت پنجشنبه به مقصد رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی و امارات متحده عربی انجام می‌شود.

دولت واشنگتن در حالی پیگیر کارزار فشار حداکثری علیه ایران است که کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، حال و روز چندان خوشی ندارد.

پس از اعلان پیروزی جو بایدن رقیب دموکرات انتخابات ۲۰۲۰، آینده سیاسی ترامپ که زیر بار شکست نمی‌رود؛ در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است.

کد مطلب 5066324
مریم خرمایی

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    نظرات

    • DE ۱۲:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۸
      33 11
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      ترامپ دیوووونه، داره الکی زور میزنه.برای همیشه به زباله دان تاریخ فرستاده خواهد شد. حالا مردم دنیا چشم دوختند ببینند ترامپ تا چه حدی به حرفی که زده پایبند هست. چند روز پیش گفته بود اگه در انتخابات رای نیاورم برای همیشه از آمریکا خواهم رفت.
    • اصغری IR ۱۸:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۸
      23 14
      پاسخ
      مرگ بر ترامپ .مرگ بر آمریکا. مرگ بر بایدن اسرائیلی. سگ زرد برادر اشغاله...
    • IR ۲۰:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۸
      13 8
      پاسخ
      تو دیگه دور رسید عربا دیگه بهت پول نمیدن ابرامز
    • یا مهدی IR ۲۲:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۸
      17 8
      پاسخ
      مرگ بر دولت خونخواه و وحشیانه آمریکا و اسرائیل،انشاءالله به زودی نابودی همشون رُ دنیا جشن بگیره🤲🤲🤲
    • آذرنوش IR ۰۰:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
      3 2
      پاسخ
      مطمعن باشیذ...مار..و..پونه..امکان دوستی ندارن....امریکادشمن قسم خورده ماست..انسان عاقل راماردوبارازیه سوراخ نیش نمیزنه وسلام...اونم قاتلای سرداردلهاذوالفقاررهبر...
    • سما IR ۰۱:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
      5 1
      پاسخ
      فقط امیدوارم خدا ترامپ رو لعنت ابدی کنه یعنی باعث شد قشر ضعیف اونایی که بیماری خاص دارن بدتر از بدتر بشن الهی درد بگیری ترامپ لعنت خدا به تو و همدستان ت
    • IR ۰۷:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
      3 1
      پاسخ
      چرا ایران نماینده ای در امور آمریکا ندارد تا توطئه های آمریکا را علیه ایران خنثی کند ؟!
    • سید حسن زمانی IR ۰۷:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
      3 2
      پاسخ
      روبه زرد و شغال خاکی هر دو از یک قماش هستند. چه دست یار اسرائیل چه دست یار انگلیس. کمی زمان به صبر داریم انشا الله حکومت دمکراتی امریکاه نابود میشود.
    • IR ۱۰:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
      1 0
      پاسخ
      آخه گرانی گوچه فرنگی و خیار چه ربطی به آمریکا داره واقع بین باشید
    • هاله IR ۱۴:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
      2 1
      پاسخ
      اگه ترامپ میشد یه جورایی خوب بود.

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