عباس رافعی بهترین کارگردان جشنواره یونیورسال آمریکا شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رافعی برای کارگردانی فیلم سینمایی «رویای رهایی» جایزه بهترین کارگردانی نوزدهمین دوره جشنواره یونیورسال آمریکا را دریافت کرد و پریوش جاویدی نیز برای بازی در این فیلم نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن شد.

«رویای رهایی» فیلمی اجتماعی درباره آسیب های اجتماعی زنان، دفاع از خود و تلاش برای دستیابی به عدالت است.

در سال ۱۳۹۴ نیز، فیلم «فصل فراموشی فریبا» به کارگردانی عباس رافعی در همین جشنواره موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم شده بود و ساره بیات نیز برای بازی در این فیلم جایزه بهترین بازیگر زن را دریافت کرده بود.

نوزدهمین دوره جشنواره یونیورسال از ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱ مهر) در ایالت کانزاس آمریکا برگزار شد و «رویای رهایی» در روز ۲۴ سپتامبر (۲ مهر) در سالن سینمایی جشنواره به نمایش درآمد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی جشنواره، یونیورسال سالانه بیش از سه هزار اثر از بیش از ۱۳۰ کشور دریافت می‌کند.

عباس رافعی در مقام نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده، فیلم‌هایی همچون «راز مینا»، «پروانه‌ای در باد»، «کیمیا و خاک»، «فصل فراموشی فریبا»، «بهت»، «غیبت موجه»، «برای یک زندگی معمولی»، «تولدی دیگر» و «رویای رهایی» را در کارنامه دارد.