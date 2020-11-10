به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، همزمان با افزایش استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، روش‌های پیشرفته‌ای نیز برای شناسایی مشکلات آنها و تعمیر تجهیزات مورد استفاده بدین منظور ابداع می‌شود.

یکی از این منابع توربین‌های بادی هستند که گاهی اجزای مختلف و به خصوص پره های آنها دچار نقص فنی می‌شود. محققان با الهام از حشرات یک ربات شش پا تولید کرده اند که می‌تواند برای کنترل پره های این ربات‌ها شش پای خود را به دو طرف هر پره بچسباند.

تولید ربات با چنین قابلیتی برای اولین بار در جهان انجام شده است. با توجه به اینکه پره های توربین‌های بادی در معرض شرایط آب و هوایی گوناگون مانند توفان، گرما و سرمای شدید، بادهای تند و غیره قرار می‌گیرند، احتمال آسیب دیدن آنها زیاد است و از همین رو کنترل مرتب این پره ها برای شناسایی سریع آسیب‌های احتمالی آنها ضروری است.

رباتی که بدین منظور تولید شده BladeBUG نام دارد و پاهای آن با تخلیه هوا و ایجاد شرایط خلأ کاملاً به بدنه هر پره می چسبد. سپس این ربات سطح هر پره را اسکن می‌کند و هرگونه ترک، شکاف یا تغییر شکل احتمالی را شناسایی می‌کند. با استفاده از این ربات هزینه بررسی و عیب‌یابی توربین‌های بادی تا ۳۰ درصد کاهش می‌یابد.

انتظار می‌رود استفاده گسترده از این ربات از سال آینده آغاز شود.