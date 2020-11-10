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۲۰ آبان ۱۳۹۹، ۱۶:۱۹

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

شدت بارندگی در چهارمحال و بختیاری افزایش می یابد/ احتمال بارش برف

شدت بارندگی در چهارمحال و بختیاری افزایش می یابد/ احتمال بارش برف

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: شدت بارندگی در چهارمحال و بختیاری افزایش می یابد.

مهران چراغ پور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی و تصاویر ماهواره‌ای، طی ۲۴ ساعت آینده، آسمان استان قسمتی تا نیمه ابری، گاهی همراه با وزش باد نسبتاً شدید و بارش باران در برخی نقاط به ویژه غرب و جنوب استان پیش بینی می‌شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: از روز چهار شنبه با تقویت سامانه بارشی به تناوب تا روز جمعه بارش باران، گاهی با رعد و برق و وزش باد نسبتاً شدید انتظار می‌رود.

وی عنوان کرد: شدت بارش‌ها برای روزهای پنج شنبه و جمعه برای نیمه غربی و جنوبی استان به ویژه مناطق کوهرنگ، لردگان، اردل و کیار پیش بینی می‌شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: طی این مدت در مناطق سردسیر و گردنه‌های برف گیر بارش برف پیش بینی می‌شود.

کد مطلب 5068427

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