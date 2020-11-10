بانک سپه خدمات مطلوبی به نیروهای مسلح ارائه دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین جلسه از سلسله جلسات ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه عصر امروز(سه شنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد و برنامه ادغام این بانک‌ها و موسسات اعتباری به مرحله اجرا درآمد.

اسحاق جهانگیری در این جلسه از ادغام بانک ها و موسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه به عنوان کاری بزرگ و پراهمیت یاد کرد و گفت: اجرای طرح ادغام با این وسعت از نظر نیروی انسانی و میزان سپرده و دارایی در کشور بی سابقه است.

معاون اول رییس جمهور با قدردانی از دست اندرکاران انجام کار بزرگ خاطرنشان کرد: انصافا مدیریت بسیار خوبی در اجرای برنامه ادغام بانک ها و موسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه صورت گرفت و امیدوارم با حمایت های بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک سپه پس از این ادغام بتواند عملکرد موفقی داشته باشد.

جهانگیری همچنین از ستاد کل نیروهای مسلح بخاطر همراهی و همکاری در ادغام بانک ها و موسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه قدردانی کرد و افزود: همراهی و همکاری نیروهای مسلح با این ادغام قابل تقدیر است و پس از موافقت فرمانده کل قوا، فرایند اجرای این برنامه مهم به نحو مطلوبی انجام شد.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه بانک سپه باید خدمات مطلوبی به نیروهای مسلح ارائه دهد، تصریح کرد: نیروهای مسلح نباید احساس کنند که با ادغام بانک ها و موسسات وابسته آنها در بانک سپه، نقصان و کاستی در ارائه خدمات به آنها ایجاد شده است و لازم است ارائه خدمات به گونه ای باشد که پرسنل نیروهای مسلح از این کار پراهمیت رضایت داشته باشند.

در این جلسه که رییس کل بانک مرکزی، مدیرعامل بانک سپه و نماینده ستاد کل نیروهای مسلح نیز حضور داشتند، گزارشی از وضعیت بانک قوامین، بانک انصار و موسسه اعتباری کوثر ارائه شد و نماینده بانک مرکزی در خصوص آثار مالی ناشی از این ادغام و نحوه تسویه با سهامداران به ارائه توضیحاتی پرداخت.

در این نشست پس از بحث و تبادل نظر در خصوص جزئیات مرتبط با فرآیند ادغام بانک ها و موسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، مقرر شد مجامع عمومی فوق العاده ادغام بانک های قوامین، انصار و موسسه اعتباری کوثر ظرف ماه آینده برگزار شود و بدین ترتیب پرونده بزرگترین پروژه اصلاح ساختار نظام بانکی در کشور بسته خواهد شد.