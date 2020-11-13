به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای برگزاری همایش ملی عرفان اهل بیتی (ع)، کرسی علمی ترویجی مجازی با موضوع راستی آزمایی عرفان اسلامی در پرتو تعالیم وحیانی توسط گروه عرفان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکایپ برگزار می‌شود.

در این کرسی علمی حجت‌الاسلام و المسلمین محمود قیوم‌زاده به عنوان ارائه دهنده، حجج اسلام والمسلمین حسین حبیبی تبار و بهرام دلیر به عنوان ناقد حضور خواهند داشت.

دبیر علمی این کرسی، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجواد رودگر است.

کرسی علمی ترویجی مجازی با موضوع راستی آزمایی عرفان اسلامی در پرتو تعالیم وحیانی، شنبه ۲۴ آبان ماه از ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰ به صورت مجازی و از طریق نرم افزار اسکایپ برگزار خواهد شد.

جهت ورود اینجا کلیک کنید.