طرح ویژه«سلطانیه»فراموش شده در گذر زمان

خبرگزاری مهر -گروه استانها: طرح ویژه شهر سلطانیه، قرار بود طی ۹ ماه تهیه شود اما با گذشت چهار سال از تصویب آن هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است، شهر سلطانیه تاکنون فقط از بعد گنبد تاریخی دیده شده و توجهی به ساختار شهری آن نشده است. در قالب این طرح، برای حفظ بافت تاریخی، برنامه منسجمی برای اصلاح بافت و منسجم سازی بناهای شهری با رویکرد گردشگری و بهینه سازی فضاهای موجود تدوین شده است.
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۵.۶.۸ به استناد بند ۱۰ از ماده یک از آئیننامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیهای، منطقهای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، با موضوع شهرهای تاریخی بر لزوم تهیه طرح ویژه برای شهرهای شوش و سلطانیه تاکید کرد و اعلام شد در مدت ۹ ماه با تعامل سازمان میراثفرهنگی، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری شهرهای شوش و سلطانیه طرح ویژه این شهرها تهیه خواهد شد.
لزوم بازنگری در طرح عرصههای میراثی سلطانیه
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به توسعه نیافتن شهر سلطانیه به خاطر وجود عرصههای میراثی در این شهر خواستار بازنگری در طرح عرصههای میراثی سلطانیه شد.
حسن شجاعی بر لزوم توسعه همه جانبه در این شهرستان تاکید کرده و میگوید: ساخت و ساز در سلطانیه و حرایم میراث فرهنگی به خوبی مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه شکاف بزرگی بین استعداد و پیشرفت واقعی در سلطانیه وجود دارد که باید تلاش کنیم که در این چهار سال این عقب ماندگی را جبران کنیم، میافزاید: اعتباری برای مطالعه این طرح تأمین شده و تأمین اعتبار شده مشکلی نیست و دو ماه آینده مشاور انتخاب میشود.
دغدغهای بنام طرح ویژه سلطانیه
فرماندار شهرستان سلطانیه معتقد است: مشخص نشدن طرح ویژه شهر هنوز یک دغدغه اساسی برای سلطانیه محسوب میشود.
حسین رحمانیهزاررود با بیان اینکه در شهر سلطانیه بالغ بر ۲۰۰ هکتار عرصه میراث فرهنگی داریم، میگوید: محوطه گنبد سلطانیه نیز که در حدود ۱۴ هکتار است، به ثبت جهانی یونسکو رسیده است.
وی با اشاره به اینکه قوانین دست و پاگیر میراث فرهنگی باعث شده است تا هر مصوبه و تصمیمی در این خصوص به شورای عالی شهرسازی کشور ارجاع داده شود، میافزاید: مهمترین مشکل در این حوزه مربوط به پیگیری نشدن طرح ویژه شهر سلطانیه است که هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است.
رحمانیهزاررود ادامه میدهد: این در حالی است که این طرح همزمان با طرح ویژه شوش مطرح شد اما امروز همه ما به وضعیت مطلوب شهر شوش واقف هستیم، در حالی که در خصوص سلطانیه این موضوع محقق نشده است. حال آنکه سلطانیه نزدیک به ۱۶ سال سابقه پایتختی ایران را به همراه سایر متعلقات ارزشمند در این محدوده به دوش میکشد و باید زودتر از اینها به نتیجه میرسید.
فرماندار شهرستان سلطانیه عنوان کرد: مشخص نشدن طرح ویژه شهر هنوز یک دغدغه اساسی برای سلطانیه محسوب میشود، هر چند نماینده مردم سلطانیه در مجلس شورای اسلامی، قول مساعد برای پیگیری این موضوع در سطح وزارت کشور را نیز داده است.
شهر سلطانیه باید با رویکرد گردشگری طراحی شود
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان با بیان اینکه شهر سلطانیه در سالهای گذشته کاملاً از نظر عرصههای تاریخی مورد مطالعه گرفته است، میگوید: بخشی از اراضی سلطانیه به عنوان عرصههای تاریخی است به این معنا که زمینهایی در داخل شهر سلطانیه وجود دارد که در دل خود آثار تاریخی را جای داده، از جمله میتوان به جمعه مسجد، اراضی ارگ قدیمی سلطانیه و … اشاره کرد که به عنوان عرصه تاریخی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
ساخت و ساز در عرصههای تاریخی ممنوع اعلام شده که این ممنوعیت به عنوان یک قانون بوده و لازمالاجرا است
امیر ارجمند با اشاره به اینکه ثبت این عرصهها به عنوان عرصههای تاریخی به این معنی است که کار کاوش و باستانشناسی در این مناطق انجام شده و وجود آثار تاریخی در این عرصهها به اثبات رسیده است، میافزاید: به همین خاطر ساخت و ساز در این عرصهها ممنوع اعلام شده که این ممنوعیت به عنوان یک قانون بوده و لازمالاجرا است.
وی با یادآوری اینکه اهالی شهر سلطانیه با این سه نقطه عرصه تاریخی به لحاظ ساخت و ساز، کار خاصی ندارند، ادامه میدهد: این در حالی است که به دلیل ثبت این عرصه، این نقاط تاریخی از حرایم مربوط به خود برخوردار شده که شامل حرایم درجهبندی شده است.
ارجمند با تاکید بر اینکه برای این حرایم ضوابط ساخت و ساز صادر شده است، میگوید: به عنوان مثال برای حرایم درجه یک، ضوابط ساخت و ساز اجازه احداث بنای یک طبقه را داده است، به همین خاطر و با توجه به ضوابط تعیین شده، خواهیم دید که میراث فرهنگی به هیچ وجه مانعی برای ساخت و ساز در حرایم عرصههای تاریخی سلطانیه ایجاد نکرده است، بلکه معتقد است این ساخت و سازها باید بر اساس ضوابط تعیین شده انجام شود که این ضوابط شامل سیما و منظر و نیز ارتفاع خواهد بود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان میگوید: اصل موضوع این است که در شهر سلطانیه کسی راغب به ساخت و ساز بیش از دو تا سه طبقه نبوده و اینکه مطرح میشود میراث فرهنگی باعث توقف ساخت و سازها و توسعه این شهر شده است به هیچ وجه صحت نداشته و هر سرمایهگذاری میتواند خارج از حرایم عرصههای تاریخی اقدام به ساخت و ساز بدون در نظر گرفتن محدودیت در ارتفاع کند اما برای ساخت و ساز در حرایم باید ضوابط ساخت و ساز رعایت شود که این موضوع نیز با توسعه این شهر منافاتی ندارد.
ارجمند با اشاره به اینکه معتقدیم یکی از اتفاقاتی که باید در شهر سلطانیه رخ دهد، طرح ویژه شهر سلطانیه است، میگوید: با بیان اینکه این طرح از قدمت پنج ساله برخوردار است اما هنوز به نتیجه نرسیده و کارفرمای این طرح نیز ادارهکل راه شهرسازی استان زنجان است. در سال ۹۵ ادارهکل راه و شهرسازی استان اقدام به عقد قراردادی با یک مشاور همزمان با طرح ویژه شوش کرده است تا طرح ویژه شهر سلطانیه آغاز به کار کند.
ارجمند با بیان اینکه ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فقط ناظر بر ساخت و سازها در حرایم عرصههای تاریخی است تا این ساخت و سازها طبق ضوابط تعیین شده انجام شود، میگوید: در خصوص طرح ویژه شهر سلطانیه نیز معتقدیم این طرح باید هر چه زودتر توسط ادارهکل راه و شهرسازی استان زنجان آغاز شود. پیگیریها در این خصوص حاکی از آن است که اعتبارات لازم برای اجرای این طرح اختصاص داده شده است تا طرح مذکور در سالجاری آغاز شود.
وی با یادآوری اینکه انتقادی که بارها به مجموعه شهرداری سلطانیه داشتهایم، این بوده که شهرداری این شهر باید سلطانیه را گردشگرپذیر کند، متذکر میشود: این موضوع میتواند از جنبههای مختلف از جمله سیما و منظر، ضوابط مبلمان شهری، رسیدگی به وضعیت مبلمان شهری، خیابانها، زیباسازی، نقاشی، ایجاد فضاهای گردشگرپذیر و … را دربرگیرد و متأسفانه در این عرصه جای کار زیادی داریم. هر چند معتقدیم این اقدام فقط بر عهده شهرداری نبوده و یک موضوع و اقدام فرابخشی است.
ارجمند میگوید: شهر سلطانیه باید با رویکرد گردشگری طراحی شود و این میتواند به جذب گردشگر و سرمایهگذار بخش گردشگری بیانجامد که برای تحقق این امر باید یک مشاور قوی و ذیصلاح توسط ادارهکل راه و شهرسازی استان زنجان انتخاب و طرح مذکور هر چه زودتر آغاز شود که پیشبینی میشود فاز اول این طرح تا شش ماه آینده به شورای عالی شهرسازی ارجاع داده شود.
طرح ویژه سلطانیه باید یکپارچه دیده شود
معاون شهرسازی و معماری ادارهکل راه و شهرسازی استان زنجان با بیان اینکه حدود یک سال است که به دنبال تأمین اعتبار برای طرح ویژه سلطانیه بودیم، میگوید: اعتباری که قرار است به این طرح اختصاص یابد، از محل اعتبارات ملی است.
رحیم توسلیان با اشاره به اینکه با توجه به جلسهای که چند هفته پیش در همین راستا تشکیل شد، ردیف اعتباری این طرح ایجاد شده است، میافزاید: حدود ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار از طریق خود استان برای تهیه طرح اختصاص یافته است، این در حالی است که به اعتباری هم برای تهیه نقشه هوایی به روز نیاز داریم که حدود ۴۰۰ میلیون است.
وی با یادآوری اینکه افقی که برای اجرای طرحهای تفصیلی در نظر گرفته میشود در حدود ۱۰ سال است، ادامه میدهد: برای طرحهای ویژه در قانون افقی تعیین نشده است، هر چند این طرحها نیز در همین مدت زمان به اجرا گذاشته میشود.
۹۲ درصد شهر سلطانیه تحت تأثیر عرصههای تاریخی و حرایم آثار تاریخی در این منطقه است، در هیچ شهری به این میزان تأثیرگذاری را برای اجرای طرحهای ویژه نداریم
توسلیان با بیان اینکه در حال حاضر طرح ویژه سلطانیه در فاز مطالعاتی قرار دارد، میگوید: اولین موضوعی که در طرح ویژه سلطانیه در نظر گرفته میشود، مربوط به مباحث گردشگری است؛ چرا که سلطانیه از ویژگی خاصی برخوردار است.
معاون شهرسازی و معماری ادارهکل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به اینکه ۹۲ درصد شهر سلطانیه تحت تأثیر عرصههای تاریخی و حرایم آثار تاریخی در این منطقه است، میگوید: در هیچ شهری به این میزان تأثیرگذاری را برای اجرای طرحهای ویژه نداریم، به همین خاطر تهیه طرح ویژه برای این شهر از حساسیت خاصی برخوردار است.
توسلیان با یادآوری اینکه موضوع دوم در این طرح، بحث سکونت است که باید پاسخ مناسبی به آن داده شود، بیان میکند: معتقدیم باید بحث ساخت و سازها را که به لحاظ میراث فرهنگی با محدودیتهایی مواجه است به یک آشتی مسالمتآمیز برسانیم.
وی با اشاره به اینکه سلطانیه ملاحظات منطقهای نیز دارد که باید در این طرح دیده شود، خاطرنشان میکند: سلطانیه فقط خود شهر نیست، بنابراین طرح ویژه آن باید با لحاظ یکپارچگی عامل میراثی، گردشگری، سکونت و اقتصاد دیده شود، چون باید ببینیم شهر سلطانیه بعد از اجرای این طرح قرار است با چه اقتصادی رونق پیدا کند.
شورای شهر پاسخگو نیست
با وجود پیگیریهای صورت گرفته رئیس و اعضای شورای شهر سلطانیه در این زمینه پاسخگو نبودند.
بی شک اجرای طرح ویژه سلطانیه میتواند تأثیر مهمی در رفع چالشهای توسعهای منطقه سلطانیه داشته باشد و تداوم روند موجود در زمینه ممنوعیت ساخت و سازها در محدوده شهر سلطانیه تنها میتواند بهانهای برای مسئولان در زمینه توجه نکردن به توسعه این شهر شود. بهانهای که همواره وجود داشته است و چهره شهر تاریخی و گردشگری سلطانیه را ناهمگون کرده است.
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