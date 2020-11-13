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۲۳ آبان ۱۳۹۹، ۲۳:۵۵

برآورد رسانه ها از آرای الکترال انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

برآورد رسانه ها از آرای الکترال انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

شبکه خبری سی ان ان اعلام کرد که «جو بایدن» در ایالت جورجیا و «دونالد ترامپ» در ایالت کارولینای شمالی به پیروزی دست یافته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری سی ان ان در گزارشی از روند شمارش آرا در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا، دونالد ترامپ را فرد پیروز در ایالت کارولینای شمالی و جو بایدن را پیروز این انتخابات در ایالت جورجیا اعلام کرد.

این شبکه خبری گزارش داد که جو بایدن با کسب آرای الکترال ایالت جورجیا، مجموع آرای الکترال خود را به ۳۰۶ رأی افزایش داد و دونالد ترامپ با کسب ۱۵ رأی الکترال ایالت کارولینای شمالی، تعداد الکترال‌های خود را به ۲۳۲ رأی رساند.

همچنین بایدن ۷۷,۹۶۵,۶۶۶ رأی و ترامپ نیز ۷۲,۶۴۸,۷۶۲ رأی را کسب کرده اند که سهم بایدن ۵۰.۸ درصد از کل آرا و ترامپ ۴۷.۷ درصد از آرا است.

این آمارها در حالی است که ترامپ با ادعای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هنوز نتایج را نپذیرفته است.

کد مطلب 5070582

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