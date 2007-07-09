تقدیر یونسکو از مرکز جهانی علوم اسلامی / پذیرش دانش پژوه غیرحضوری در 5 زبان

لوح تقدیر یونسکو از مرکز جهانی علوم اسلامی

به گزارش مهر، به دنبال مشارکت در برگزاری و ارائه چندین مقاله از طرف طلاب و فضلای غیرایرانی و کسب امتیاز بالای همایش اسلام و حقوق بشردوستانه بین المللی، آقای کت معاون فرهنگی دفتر نمایندگی صلیب سرخ جهانی در ایران از طرف رئیس این دفتر با حضور در دفتر ریاست مرکز جهانی علوم اسلامی، لوح تقدیر این همایش را به حجت الاسلام اعرافی اهدا کرد.

در این دیدار حجت الاسلام اعرافی رئیس مرکز جهانی علوم اسلامی ضمن تقدیر و تشکر از برگزاری این همایش، بر همکاری بیشتر مرکز در برگزاری نشست های آتی این همایش تأکید کرد.

بازدید رئیس و معاونان مرکز جهانی علوم اسلامی از نمایندگی مشهد

رئیس و معاونان مرکز جهانی علوم اسلامی در ادامه بازدیدهای مستمر خود از نمایندگی های پنچ گانه مرکز از نمایندگی مشهد مقدس بازدید کردند. در این بازدید حجت الاسلام اعرافی، عباسی، رجایی، عطاران و سایر مسؤولین ارشد مرکز در جریان برنامه های مختلف آموزشی، پژوهشی، تربیتی و... این نمایندگی و مشکلات آن قرار گرفتند.

گفتگو با مدیر مؤسسه حکمت اهل بیت گرجستان

مدیر موسسه حکمت اهل بیت گرجستان و فارغ التحصیل مرکز جهانی علوم اسلامی گفت : موسسه حکمت اهل بیت (ع) با همکاری و همفکری چند تن از فارغ التحصیلان مرکز جهانی علوم اسلامی تشکیل شده و چون به صورت رسمی ثبت شده است، دولت به خوبی با آن همکاری می کند. وی افزود : برگزاری کلاس های قرآن، اخلاق، عقاید، به صورت گروهی ازدیگر فعالیت های موسسه حکمت اهل بیت (ع) است. اعیاد اسلامی مانند مبعث، غدیر خم، و میلاد حضرت زهرا(س) را هرساله در کاخ فرهنگ گرجستان و ایام سوگواری و شهادت ائمه (ع) را در سطح مساجد برگزار می کنیم. نامیک حسین اف جمعیت گرجستان را پنج میلیون نفر اعلام کرد و یادآور شد: 17 تا 25 درصد گرجستان را مسلمانان تشکیل می دهند که اکثر آنان شیعه هستند.



برگزاری اولین دوره آموزش نجوم اسلامی ویژه بانوان طلبه غیرایرانی

اولین دوره آموزشی نجوم اسلامی با همکاری مدرسه عالی شهیده بنت الهدی از مدارس تحت پوشش مرکز جهانی علوم اسلامی و خانه نجوم قم آغاز شد.

الهام بادی مدرس این دوره، آموزش نجوم و علوم روز را برای طلاب علوم دینی مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: با توجه به این که بخش قابل توجهی از احکام اسلامی مانند نماز، روزه و حج با موقعیت اجرام آسمانی ارتباط مستقیم دارند لازم است همه طلاب به اندازه کافی با این علوم آشنا شوند.



دیدار رئیس دانشگاه اصفهان از مرکز جهانی علوم اسلامی

بر اساس پایگاه اطلاع رسانی این مرکز، دکتر رامشت رئیس دانشگاه اصفهان از مرکز جهانی علوم اسلامی بازدید و با رئیس مرکز دیدار و گفت‌وگو کرد. وی در این دیدار با اشاره به زمینه‌های مشترک موجود میان مرکز جهانی علوم اسلامی و دانشگاه اصفهان گفت مراودات میان این دو نهاد لازم است و زمینه‌های مشترکی وجود دارند که می‌توانیم در این زمینه‌ها با این مرکز همکاری مشترک داشته باشیم.