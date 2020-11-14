خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در راستای مصوبه شورای معماری و شهرسازی کشور و مصوبه خروج پادگان‌ها از داخل شهرها، پادگان ۰۷ خرم آباد مشمول این مصوبات قرار گرفت و در گام نخست ساختمان‌های غیر تاریخی و همچنین دیوار پادگان ۰۷ در خیابان انقلاب و شورا تخریب شد تا در نزدیک ترین بازه زمانی توسط شهرداری به فضای سبز تبدیل شود.

نوع کاربری ما بقی زمین پادگان نیز طبق نقشه تأیید شده توسط شورای عالی معماری و شهرسازی مشخص شد و نزدیک به ۱۱ ساختمان کهن و تاریخی که در این پادگان قرار دارند و ثبت ملی شده‌اند در اختیار میراث فرهنگی برای بازسازی قرار می‌گیرند.

دستور تخریب ۲۸ ابنیه و ساختمان پادگان ۰۷ صادر شد

امیر خوشکنار فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۴ خرم آباد در این رابطه، اظهار داشت: پادگان ۰۷ خرم آباد ۱۵.۵ هکتار مساحت دارد که بر اساس قانون انتقال پادگان‌ها به خارج از شهر و موافقت ارتش جمهوری اسلامی ایران، به خارج از شهر منتقل می‌شود.

وی، عنوان کرد: قسمتی از این زمین‌ها به عنوان فضای سبز در اختیار ادارات خاص و مردم قرار می‌گیرد و شهرداری در این رابطه متولی کار است.

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۴ خرم آباد، گفت: دستور تخریب ۲۸ ابنیه و ساختمانی که در این مجموعه قرار دارند صادر شده است.

امیر خوشکنار با بیان اینکه تخریب این ساختمان‌ها در حال انجام است، تصریح کرد: همچنین ۱۱ ابنیه و ساختمان که جز ابنیه های تاریخی محسوب می‌شوند در اختیار میراث فرهنگی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه در مجموع پس از تخریب پادگان کارهای عمرانی در آن انجام خواهد شد، افزود: در راستای کمک به توسعه استان، خدمات رسانی به مردم و کمک به عمران شهری خرم آباد، این اقدام صورت گرفته است.

تکلیف ساختمان‌های تاریخی چه می‌شود؟

گودرز امیری معاون عمرانی استانداری لرستان نیز در این رابطه، اظهار داشت: در راستای اجرای قانون خروج پادگان‌ها از شهرها، پادگان ۰۷ به دلیل اینکه در وسط شهر خرم آباد قرار داشت بنا شد که از شهر خارج شود.

وی با بیان اینکه این امر سال‌های سال طولانی شد تا در سفر امیر حیدری به استان و انعقاد تفاهم نامه با استاندار لرستان، تسریع و در دستور کار قرار گرفت، افزود: طرح ۰۷ نیز از طریق کمیسیون ماده پنج استان تأیید و همچنین در شورای عالی معماری و شهرسازی تصویب و ابلاغ شد.

معاون عمرانی استانداری لرستان با اشاره به اینکه بخشی از اراضی که در قالب مسکونی و تجاری در طرح پیش بینی شده به شهرداری اختصاص پیدا کرد، گفت: این اراضی قرار شده که در راستای آزاد سازی خیابان انقلاب و حافظ استفاده شود و این امر توسط شهرداری یا باید تهاتر و یا به فروش برسد.

امیری، تصریح کرد: همچنین بخش دیگری از پادگان نیز به عنوان فضای سبز پیش بینی شده و بخشی دیگر به عنوان آثار تاریخی بوده که در اختیار میراث فرهنگی قرار می‌گیرد که باید در راستای بازسازی از آنها گام برداشته شود.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری باید بخش فضای سبز را احیا و طراحی کند، ادامه داد: ما بقی پادگان نیز که دارای کاربری‌های متعدد است باید توسط دستگاه‌های ذی ربط پیگیری و به بهره برداری برسند چرا که در این طرح سرانه‌های عمومی شامل فضاهای مورد نیاز خدمات عمومی پیش بینی شده که در این رابطه ممکن است دستگاه‌های مختلفی دخیل باشند.

تبدیل ۶ هکتار از پادگان به فضای سبز

محمد شریفی شهرداری خرم آباد نیز در این رابطه، اظهار داشت: یکی از آرزوهای دیرینه منطقه «اسد آبادی» انتقال پادگان ۰۷ بود، که در سال گذشته در کمیسیون ماده پنج مصوب شد و در شورای عالی معماری و شهرسازی کشور نیز مورد تصویب نهایی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این پادگان تقریباً ۱۵ هکتار است و کاربری‌های آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، مذهبی، مسکونی و تجاری برای آن پیش بینی شده است، تصریح کرد: تقریباً شش هکتار از ۱۵ هکتار یاد شده به فضای سبز و عمومی تبدیل می‌شود.

شهردار خرم آباد، گفت: تخریب ساختمان‌های غیر تاریخی پادگان شروع شده و طی دو ماه آینده کامل تخریب می‌شوند.

شریفی با بیان اینکه بخشی از این اراضی بر اساس قانون ماده ۱۰۱ شهرداری‌ها، متعلق به شهرداری است، افزود: در این راستا از محل فروش این اراضی که متعلق به شهرداری است قصد داریم خیابان انقلاب را تعریض کنیم.