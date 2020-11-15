اراضی زیر کشت گیاهان دارویی در چهارمحال و بختیاری افزایش می یابد

حسین برزگر در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اراضی زیر کشت گیاهان دارویی در چهارمحال و بختیاری افزایش مییابد، اظهار داشت: توسعه کشت گیاهان دارویی در این استان از مهمترین اهداف جهاد کشاورزی است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی استان چهارمحال و بختیاری گفت: سازگاری گیاهان دارویی با شرایط آب و هوایی استان از مهمترین ظرفیتها برای توسعه کشت گیاهان دارویی است.
وی ادامه داد: یک هزار و ۵۰۰ هکتار دیگر از اراضی کشاورزی استان به کشت گیاهان دارویی اختصاص مییابد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی استان چهارمحال و بختیاری افزود: کاهش بارشها و وقوع خشکسالی موجب کاهش منابع آب کشاورزی شده است که امر کشت برخی گیاهانی که نیاز ابی بالا را دارند محدود کرده است.
وی افزود: تغییر الگوی کشت و بهره گیری از ظرفیت گیاهان دارویی برای کشت موجب حفظ اشتغال پایدار بخش کشاورزی میشود.
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