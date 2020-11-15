پخش سریال «آن شرلی» از شبکه تماشا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه تماشا، آنه با محوریت کاراکتر «آن شرلی» سریالی درام و محصول سال ۲۰۱۷ کانادا است که از کتابی به نام «آنه دختری از گرین گیبلز» نوشته لوسی ماد مونتگومری اقتباس و ساخته شده است که برای نخستین بار از شبکه تماشا هر شب ساعت ۲۳ پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان این سریال آمده است: سریال آنه ماجرای دختر یتیم جوانی است که در اواخر قرن نوزدهم زندگی می کند. او در مسیر زندگی جدیدی در جزیره پرنس ادوارد قدم برمی دارد. در اولین قسمت این مجموعه ماریلا و متیو با تغییراتی در زندگی خود مواجه می شوند. آنها برای سرپرستی پسری یتیم اقدام کرده بودند ولی با آنه مواجه می شوند، دختری با موهای نارنجی...

بازیگرانی چون ایمیبث مک‌نالتی، جرالدین جیمز، ار اچ تامپسن، لوکاس جید زمن، در این سریال به ایفای نقش پرداخته‌اند.

سریال «آن شرلی» به مدیریت دوبلاژ افشین زی نوری و حضور گویندگانی همچون مینا قیاس پور، شیلا آژیر، صنم نکو اقبال، رضا افتابی، نصر الله مدقالچی، ژرژ پطرسی و ... دوبله شده است و از ۲۸ آبان در کنداکتور قرار می گیرد.

علاقمندان می توانند باز پخش این سریال را در ساعات پنج، هفت و ۱۱ روز بعد در شبکه تماشا ببینند.