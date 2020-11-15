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۲۵ آبان ۱۳۹۹، ۱۶:۰۳

پخش سریال «آن شرلی» از شبکه تماشا

پخش سریال «آن شرلی» از شبکه تماشا

سریال «آن شرلی» از چهارشنبه ۲۸ آبان جایگزین سریال «خانه پوشالی» در شبکه تماشا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه تماشا، آنه با محوریت کاراکتر «آن شرلی» سریالی درام و محصول سال ۲۰۱۷ کانادا است که از کتابی به نام «آنه دختری از گرین گیبلز» نوشته لوسی ماد مونتگومری اقتباس و ساخته شده است که برای نخستین بار از شبکه تماشا هر شب ساعت ۲۳ پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان این سریال آمده است: سریال آنه ماجرای دختر یتیم جوانی است که در اواخر قرن نوزدهم زندگی می کند. او در مسیر زندگی جدیدی در جزیره پرنس ادوارد قدم برمی دارد. در اولین قسمت این مجموعه ماریلا و متیو با تغییراتی در زندگی خود مواجه می شوند. آنها برای سرپرستی پسری یتیم اقدام کرده بودند ولی با آنه مواجه می شوند، دختری با موهای نارنجی...

 بازیگرانی چون ایمیبث مک‌نالتی، جرالدین جیمز، ار اچ تامپسن، لوکاس جید زمن، در این سریال به ایفای نقش پرداخته‌اند.

سریال «آن شرلی» به مدیریت دوبلاژ  افشین زی نوری و حضور گویندگانی همچون مینا قیاس پور، شیلا آژیر، صنم نکو اقبال، رضا افتابی، نصر الله مدقالچی، ژرژ پطرسی و ... دوبله شده است و از ۲۸ آبان در کنداکتور قرار می گیرد.

علاقمندان می توانند باز پخش این سریال را در ساعات پنج، هفت و ۱۱ روز بعد در شبکه تماشا ببینند.

کد مطلب 5072164
عطیه موذن

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    نظرات

    • رضا IR ۲۳:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
      10 0
      پاسخ
      سریال درتاریخ شنبه ۱۵ آدر۹۹ پخش نشد همه اعضای خانواده منتظرتماشای سریال بودند چرا پخشش نکردید
    • IR ۱۷:۲۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
      7 0
      پاسخ
      سلام من از دیشب ساعت ۲۳ منتظر بودم سریال بخش بشه اما نشد وبه جاش یه سریال خا رجی اومده یعنی این فیلم تموم شده
      • IR ۲۳:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
        1 1
        والا چرا دیگه بخش نشد چرا یهو یه فیلم دیگه اوردین گذاشتنی به جاش این یعنی چی
    • IR ۲۳:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
      2 0
      پاسخ
      دیگه تو شبکه تماشا نمیده چرا یهو به جاش یه فیلم دیگه گزاشتین آخه این یعنی چی😐
      • IR ۲۳:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۰
        3 0
        چرا دیگه این سریال رو پخش نمیکنید
    • درنیکا IR ۰۱:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
      3 0
      پاسخ
      چرا دیگه نمیده الان دوروزه به جاش یه فیلم دیگه میده حداقل تکلیف اینو روشن میکردین بعد یه فیلم دیگه میزاشتین
    • تارا حشمت IR ۰۹:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
      3 1
      پاسخ
      سلام ،نشان ندادن سریال ان شرلی باید دلیل داشته باشه و این بی احترامی به مخاطب کانال می باشد
    • IR ۱۱:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
      3 1
      پاسخ
      من دوروز منتظرم ولی خبری از این سریال نیست
    • فاطمه حیدری IR ۱۵:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
      2 0
      پاسخ
      کاش اطلاع رسانی کنید قبل از اینکه پخش یک سریال رو متوقف کنید،خیلی سریال دوست داشتنی بود ،لطفا اطلاع رسانی کنید که تکلیف پوشش چی میشه
    • فاطمه IR ۱۳:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۰
      2 0
      پاسخ
      سلام چرا سریال انشرلی را پخش نمیکنید الان 3 روز است که پخش نکرده اید لطفا ان را پخش کنید
    • هلنا IR ۱۵:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۱
      8 0
      پاسخ
      واقعا که😑😑😑😑 چرا دیگه پخش نمیشه حداقل تکلیف اینو روشن میکردین بعد هر غلطی دلتون میخواست میکردین😐😐😐😐😐😐
    • مهسا IR ۱۶:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
      1 0
      پاسخ
      من دیگه تحمل ندارم کی سریال رو بخش میکنید اوه😡
    • مهدی IR ۲۰:۰۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
      0 0
      پاسخ
      به نظر من که خیلی بی‌احترامی که این همه مارو سر کار بزارین

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