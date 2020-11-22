حدود ۴۰ دانشگاه عملکرد ضعیفی در ارتباط با صنایع دارند

محمدسعید سیف در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد دانشگاهها در انعقاد قراردادهای ارتباط با صنعت اظهار کرد: ۱۵ دانشگاه بزرگ از جمله دانشگاههای تهران، صنعتی شریف، صنعتی اصفهان، شهید بهشتی، علم و صنعت، خواجه نصیرالدین طوسی در زمینه انعقاد قرارداد با صنعت عملکرد خوب و تاثیرگذاری داشتهاند اما حدود ۴۰-۵۰ دانشگاه عملکردشان ضعیفتر بوده است.
وی افزود: البته نمیشود برای همه دانشگاهها نسخه واحدی پیچید اما تعدادی از دانشگاهها به دلیل فعالیت در حوزه آموزشی و تمرکز بر آن از حوزه پژوهشی و ارتباط با صنعت غافل شدهاند.
مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم با تاکید بر اینکه به ازای هر ۳ هیات علمی در دانشگاه باید یک قرارداد ارتباط با صنعت منعقد شود، خاطرنشان کرد: برقراری ارتباط منسجم و سازمان یافته بین صنایع و دانشگاهها حاکی از نیازهای اساسی کشور است و باید به آن توجه ویژهای شود.
این مقام مسئول وزارت علوم از تدوین آیین نامه مدیریت استانی آموزش عالی در زمینه ارتباط با صنعت، انعقاد قرارداد و پروژههای پژوهشی خبر داد و گفت: در حال حاضر این آیین نامه به همه دانشگاهها ابلاغ شده است؛ هدف از تدوین این آیین نامه این است که در زمینه ارتباط با صنایع اختیار بیشتری داشته باشند و در این راستا منتظر تصمیم کشوری و از سوی وزارت علوم نباشند. در واقع ما میخواهیم دانشگاههای استانی تفویض اختیار بیشتری در حوزههای مذکور داشته باشند.
سیف همچنین آخرین آمار فرصت مطالعاتی اساتید در صنایع داخلی در سال ۹۹ تاکنون را ۱۱۴ مورد عنوان کرد و گفت: البته این آمار در حال افزایش است، چون موضوعات جدیدی از سوی دستگاهها در حال مطرح شدن است.
مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم گفت: در شرایط کنونی برای حضور اساتید در صنعت این امکان وجود دارد که با موافقت دانشگاه یا مرکز پژوهشی، فرد هفتهای یک یا دو روز، به صورت پاره وقت فرصت مطالعاتی خود را پشت سر بگذارد.
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