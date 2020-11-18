اعلام فراخوان هلال احمر برای کمک نیروهای آموزش دیده در دریافت خون

محمد نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام فراخوان جمعیت هلال احمر برای اهدای خون و کمک داوطلبان آموزش دیده در فرآیند دریافت خون گفت: یکی از برنامه‌های ثابت و همیشگی جمعیت هلال احمر همکاری با سازمان انتقال خون و کمک گرفتن از مردم و داوطلبان جمعیت برای تکمیل ذخایر خونی کشور است. در همین راستا نیز تفاهم‌نامه‌ای با سازمان انتقال خون داریم و همواره در زمان کمبود ذخایر خونی کشور فراخوان‌های خود را اعلام می‌کنیم.

سخنگوی هلال احمر تصریح کرد: در حال حاضر نیز با توجه به کاهش ذخایر خونی کشور با اعلام فراخوان به مردم، اعضا و داوطلبان جمعیت هلال احمر درخواست مراجعه افراد توانمند به مراکز اهدای خون برای کمک به تکمیل ذخایر خونی را داده‌ایم.

وی با بیان اینکه در شرایط افزایش تقاضاها برای اهدای خون، مراکز انتقال خون نیازمند نیروهای کمکی هستند، تاکید کرد: جمعیت هلال احمر با ارسال پیامک به داوطلبان و اعضای خود نیز در دو حوزه اهدای خون و همچنین کمک رسانی داوطلبان آموزش دیده در فرآیند دریافت خون تقاضا همکاری اعضا با این مراکز را کرده و خوشبختانه شاهد مراجعه نیروها برای کمک رسانی و همچنین اهدای خون بوده‌ایم.

نصیری ادامه داد: طی چند روز گذشته و پس از اعلام نیاز کمبود خون نیز مراجعه مردم به مراکز اهدای خون برای کمک به هموطنان افزایش یافته و به ویژه در تهران شاهد حضور خوب داوطلبان هلال احمر بوده‌ایم.