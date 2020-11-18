به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه طرح قطعنامه حقوق بشری در سازمان ملل متحد توسط دولت کانادا و تکرار ادعاهای بی‌اساس مبتنی بر گزارش‌های غیرواقعی و ساختگی را فاقد وجاهت قانونی و غیر قابل قبول دانست.

وی افزود: جای تأسف است که بعضی از کشورها از جمله کانادا، حقوق بشر و سازوکارهای بین المللی آن را ابزار پیشبرد مطامع و اغراض سیاسی خود می‌کنند.

چنین اقدامات غیر سازنده‌ای نه تنها کمکی به ارتقای وضعیت حقوق بشر و احترام به آن در سطح جهانی نمی‌کند بلکه صرفاً موجب دامن زدن به کلیشه سازی های منفی و برچسب زنی سیاسی علیه کشورهای مستقل می‌گردد.

خطیب زاده افزود: اقدام دولت کانادا و دیگر بانیان این قطعنامه که مصداق بارز سو استفاده از مفاهیم و ارزش‌های متعالی حقوق بشری برای پیشبرد اغراض کوته بینانه سیاسی است، محکوم و فاقد هرگونه وجاهت و اثر قانونی می‌دانیم.

خطیب زاده با اشاره به این واقعیت که از بین ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد، ۱۱۴ کشور با رأی منفی یا ممتنع خود نارضایتی خود را از رویکرد ریاکارانه بانیان قطعنامه ابراز نموده اند، به دولت کانادا توصیه کرد به جای دلسوزی منافقانه برای حقوق بشر مردم ایران از همراهی با تروریسم اقتصادی دولت آمریکا علیه ملت ایران دست برداشته و میزبانی مفسدان و سارقان ثروت‌های مردم ایران که کانادا را خانه امنی برای انتقال و سرمایه گذاری اموال به یغمابرده یافته اند، متوقف نماید.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین اشاره نمود: قطعنامه پیشنهادی کانادا که چندین سال است در راستای سیاست‌های خصمانه این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌شود امروز با رأی کمتر از نیمی از کشورهای عضو سازمان ملل از جمله رژیم صهیونیستی، آمریکا، عربستان سعودی، بحرین، امارات، آلبانی، انگلیس، کانادا به تصویب رسید. ۱۱۴ کشور به این قطعنامه رأی منفی یا ممتنع دادند و یا در جلسه رأی گیری شرکت نکردند.

سعید خطیب زاده با "معنادار" توصیف کردن حامیان قطعنامه ضد ایرانی، اقدام کانادا در گردهم آوردن "جمعی از حکومت‌های بدسابقه در عرصه حقوق بشر" شامل رژیم‌های آمریکا، رژیم صهیونیستی، بحرین و آمریکا برای آموزش حقوق بشر به مردم ایران را مایه شرمساری دانست و از مقامات کانادا خواست بهتر است در جهت اصلاح عملکرد ضد بشری خود در داخل و خارج از این کشور برآیند و ضمن توقف سیاست نظام مند این رژیم در نسل کشی بومیان کانادا، پاسخگوی همدستی در ارتکاب جنایات ضد بشری رژیم‌های عربستان و اسرائیل علیه مردم یمن و فلسطین باشند.