قیمت جهانی طلا با تقویت امیدها به واکسن کرونا افت کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت طلا در آغاز معاملات روز پنجشنبه تحت تأثیر خبرهای خوش از واکسن کرونا و کاهش نگرانی‌های سرمایه‌گذاران افت کرد.

تا ساعت ۷:۱۵ به وقت تهران، قیمت خرید نقدی هر اونس طلا در بورس لندن، اسپات‌گلد، ۰.۲۶ درصد افت کرد و به ۱٫۸۶۶.۶۲ دلار رسید.

قیمت پیش‌خرید هر اونس طلای آمریکا هم ۰.۴۶ درصد افت کرد و به ۱٫۸۶۵.۳۰ دلار رسید.

غول‌های دارویی آمریکا و آلمان، فایزر و بایون‌تک اعلام کردند واکسن کرونای آنها ۹۵ درصد مؤثر بوده است.

این اخبار باعث شد از نگرانی‌های سرمایه‌گذاران کاسته شده و ریسک‌پذیری آنها افزایش یابد و به این ترتیب تقاضای خرید طلا در جهان افت کرد.