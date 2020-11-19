به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا سلیمانی صبح پنجشنبه در مراسم افتتاح ۵۸۶ پروژه محرومیت‌زدایی سپاه امام سجاد (ع) در هرمزگان بیان داشت: یکی از اهداف بلند و اصلی انقلاب اسلامی اجرای عدالت است، یکی از برجسته‌ترین ابعاد حکومت اسلامی اجرای عدالت است. متأسفانه دشمنان اجازه ندادند که مسیر اقتصاد کشور که تا حدود زیادی بر بستر اجرای عدالت است در دست نیروهای انقلابی و متناسب با تفکرات متفاوت و رهبری مقام معظم رهبری و قوانین اسلامی پیش برود.

وی عنوان کرد: بعد از دفاع مقدس بر اساس توصیه‌ها و نسخه‌های توسعه‌ای بانک جهانی، این تفکر در کشور اجرایی شد و پیش‌قراول این تفکر کارگزاران سازندگی بود و در سایر دولت‌ها هم تداوم یافت و این زنجیره قطع نشد.

سردار سلیمانی با بیان اینکه تولید فقر، محرومیت، ایجاد فاصله طبقاتی و توزیع غلط ثروت از ویژگی‌های اقتصاد لیبرالی است، اظهار داشت: بر اساس بیانیه گام دوم که مقام معظم انقلاب تبیین فرمودند باید در گام دوم انقلاب مشکل نفوذ اقتصاد لیبرال در کشور را حل کنیم. راه‌حل آن تشکیل دولت اسلامی است. اما سپاه این افتخار را دارد که در کنار مستضعفان و محرومان قرار دارد.

نقش مهم بسیج در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر اینکه عده‌ای در کشور با تفکر اقتصاد لیبرالی همراه هستند. خاطرنشان کرد: خوشبختانه این از بدیهیات است که سپاه و بسیج به‌عنوان تشکیلات انقلابی در ذیل منظومه فکری مقام معظم رهبری حرکت کند و به لحاظ رفتاری با انگیزه انقلابی در کنار محرومان قرار داشته باشد.

به گفته وی، اولین قدمی که آغاز شد پر کردن بعضی از خلأهایی است که از ضروریات زندگی مردم است، مانند احداث پروژه‌های زیرساختی در مناطق و روستاهای محروم در قالب گروه‌های جهادی.

سردار سلیمانی خاطرنشان کرد: باید اقداماتی به‌عنوان اقدامات مقدماتی انجام دهیم تا ماشین تولید فقر متوقف شود. نمی‌توانیم اجازه دهیم اقتصاد لیبرالی که در کشور حاکم شده است تولید فقر کند. راه‌حل، تحقق اقتصاد مقاومتی است. یکی از برجستگی‌های اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال مولد است.

اقتصاد مقاومتی راه مقابله با اقتصاد لیبرالی است

وی ادامه داد: فقر با تبعیض متفاوت است. در وضعیت کنونی فقر در جامعه کاملاً مشهود است. قرارگاه سازندگی و محرومیت‌زدایی باهدف فقرزدایی ایجادشده است. استان هرمزگان که دارای سواحل، معادن، ذخایر و ارتباطات مواصلاتی، تجاری و اقتصادی با کشورهای منطقه و دنیا است، نباید این نرخ بیکاری را داشته باشد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین بیان کرد: به همت سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان در یک برنامه‌ریزی سه‌ساله با همکاری سپاه و بسیج کشور و قرارگاه‌های سازندگی می‌توانیم مشکل بیکاری را در استان حل کنیم. بعد از حل معضل فقر در کشور می‌توانیم در راستای تشکیل دولت اسلامی گام برداریم.

وی اظهار داشت: بیانیه گام دوم انقلاب برای نمایش صادر نشده است. ۴۴ سیاست نظام بعد از تحقیقات و مطالعات مختلف تدوین و تصویب‌شده است. باید نگاه کنیم چرا این سیاست‌ها در کشور اجرایی نمی‌شوند. زیرا دیوان‌سالاری و بروکراسی حاکم در کشور منطبق بر منظومه فکری است که کارایی را برای سیاست‌های نظام ناهموار کرده است. بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به مردم و جوانان است و دو بار در این بیانیه جوانان را خطاب قرار داده است. در این بیانیه سازمان‌دهی مردم و جوانان با بسیج است.

ظرفیت‌های خوب و بزرگی برای ایجاد اشتغال داریم

سردار سلیمانی تصریح کرد: در سخنرانی ۵ آذر ۱۳۹۵ مقام معظم رهبری به وجه مختلفی از مردم‌سالاری دینی اشاره شده است. تنها شرکت در انتخابات نیست، بلکه مردم باید در تمامی امور فعال باشند و بسیج مظهر تحقق مردم‌سالاری اسلامی، یعنی تحقق دولت اسلامی است. بسیج باید مردم را سازمان‌دهی کند همین مسیری که در قرارگاه‌های محلات شکل‌گرفته است. با حضور مردم در تمامی امور، دیوان‌سالاری به کنار می‌رود و حجم دولت کوچک می‌شود.

وی اضافه کرد: ظرفیت‌های خوب و بزرگی برای ایجاد اشتغال داریم. بسیج ظرفیت خوبی برای پای‌کار آوردن مردم دارد و باید از این ظرفیت استفاده کنیم. استان هرمزگان در این سال‌ها پیشرفت‌های خوبی داشته اما باید دید به عدالت نزدیک شده است یا خیر. کشور روزانه پیشرفت می‌کند ولی نباید به‌گونه‌ای باشد که مردم این پیشرفت‌ها را در زندگی خود احساس نکنند. مقام معظم رهبری فرمودند کارهای زیادی در کشور انجام‌شده است ولی در زمینه تحقق عدالت موفق نبوده‌ایم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور بیان کرد: با توجه به گسترش فضای مجازی در کشور اگر از آن به‌درستی استفاده نشود به یک تهدید تبدیل می‌شود. می‌توان با سازمان‌دهی مناسب از بستر فضای مجازی در راستای توسعه اشتغال و اقتصاد مبتنی بر اقتصاد خانواده استفاده بهینه ببریم.