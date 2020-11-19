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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۹:۳۶

امیر نعمتی در گفتگو با مهر:

تحرکات تروریست ها رارصد می‌کنیم/اجازه هیچ اقدامی به آنها نمی دهیم

تحرکات تروریست ها رارصد می‌کنیم/اجازه هیچ اقدامی به آنها نمی دهیم

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه تحرکات گروه‌های تروریستی را با دقت رصد می‌کنیم، گفت: اجازه هیچ اقدامی علیه منافع ملی کشورمان را به آنها نمی‌دهیم.

امیر سرتیپ نوذر نعمتی جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتشار اخبار و تصاویر از حضور گروه‌های تروریستی در نزدیکی مرزهای کشورمان، گفت: گروه‌های تروریستی و تحرکات آنها را با دقت بسیار بالا رصد می‌کنیم و اجازه هیچ اقدامی را علیه منافع ملی کشورمان را به آنها نمی‌دهیم.

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش تاکید کرد: نیروهای مسلح کلیه تحرکات و تهدیداتی را که متوجه جمهوری اسلامی ایران است با دقت زیر نظر و بررسی دقیق دارند و متناسب با نوع تهدیدات، تمهیدات لازم اندیشیده می‌شود.

امیر نعمتی با تاکید بر اینکه اشراف کامل اطلاعاتی بر دشمنان و به ویژه گروه‌های تروریستی داریم گفت: در مناطق مرزی نیز نیروهای زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تقویت خطوط مرزی حضور قدرتمند دارد، یگان‌هایی در مناطق مرزی مستقر شده‌اند و با تمام توان در مسیر ایجاد امنیت و آرامش برای کشور تلاش خواهیم کرد.

وی امنیت مردم و مرزهای کشور را خط قرمز ارتش و سایر نیروهای مسلح کشورمان دانست و گفت: که با هر گونه تحرک و نا امنی برخورد قاطع خواهیم کرد.

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش شرایط مرزی را بسیار خوب دانست و گفت: با هرگونه نا امنی و تحرکی که بخواهد امنیت مرزهای ایران را تهدید کند با شدت برخورد می‌کنیم به گونه‌ای که مسببان آن را پشیمان خواهیم کرد.

کد مطلب 5075347
هادی رضایی

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