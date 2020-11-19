به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دلیری صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حین گشت زنی عوامل گشتی کلانتری ۲۴ الهیه در شهرک الهیه به یک نفر سارق برخوردند که قصد سرقت گوشی تلفن همراه یکی از شهروندان را داشت.

وی افزود: مأموران با دیدن صحنه مذکور بلافاصله وارد عمل شده و در یک عملیات تعقیب و گریز موفق می‌شوند سارق مذکور را دستگیر و به کلانتری منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: در کلانتری با بازجویی‌های تخصصی از متهم، به همدستی ۲ نفر دیگر از سارقان اعتراف شد که مأموران کلانتری پس از هماهنگی‌های لازم با مقام محترم قضائی نسبت به دستگیری نفرات دیگر اقدام کردند.

دلیری ادامه داد: مأموران کلانتری ۲۴ الهیه با ورود به مخفیگاه ۲ نفر از سارقان در یکی از محلات شهر کرمانشاه موفق به دستگیری یک نفر آنها را در محل و یک نفر دیگر سارقان در یک عملیات تعقیب و گریز توسط عوامل کلانتری ۲۵ دولت آباد شدند.

وی عنوان کرد: در این رابطه پنج دستگاه گوشی تلفن همراه و چند عدد کیف زنانه و چندین عدد انواع سلاح سرد و یک عدد اسلحه قلابی از سارقان کشف و پنج دستگاه گوشی تلفن همراه به مالباختگان تحویل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه گفت: در این رابطه هر سه متهم با قرار بازداشت موقت راهی زندان شدند.