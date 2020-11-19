  1. استانها
  2. همدان
۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۷:۲۹

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان:

۲ نفر توسط آتش‌نشانان همدانی نجات یافتند

۲ نفر توسط آتش‌نشانان همدانی نجات یافتند

همدان - سرپرست سازمان آتش‌نشانی همدان گفت: طی روز گذشته ۲ نفر توسط آتش‌نشانان همدانی نجات یافتند.

سیدصادق پورسینا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق اعلام مرکز پیام و کنترل فرماندهی عملیات چهار عملیات اطفای حریق و چهار عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در روز گذشته بوده است.

وی گفت: شهروندان روز گذشته ۳۸۶ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته‌اند که از این تعداد تماس هشت مورد منجر به عملیات شده و ۱۰ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده است.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی همدان بابیان اینکه ۴۰ تماس اشتباه بوده است، گفت: متأسفانه ۳۲۸ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

پورسینا گفت: عملیات انجام شده در این مدت چهار مورد آتش سوزی شامل حریق باغ در دره مرادبیگ، حریق خودرو در روستای یکانه، حریق سطل زباله در جانبازان و حریق لاستیک در بلوار نجفی بوده است.

وی گفت: همچنین چهار مورد عملیات امداد و نجات شامل دو مورد مهار حیوانات در فقیره و بلوار مدنی، امداد و نجات در حادثه سقوط از ارتفاع در خیابان مهدیه و امداد و نجات در حادثه اقدام به خودکشی در شهرک مدنی توسط آتش نشانان به انجام رسید.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد: تعداد ۲ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.

کد مطلب 5075431

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها