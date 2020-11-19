سیدصادق پورسینا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق اعلام مرکز پیام و کنترل فرماندهی عملیات چهار عملیات اطفای حریق و چهار عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در روز گذشته بوده است.

وی گفت: شهروندان روز گذشته ۳۸۶ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته‌اند که از این تعداد تماس هشت مورد منجر به عملیات شده و ۱۰ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده است.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی همدان بابیان اینکه ۴۰ تماس اشتباه بوده است، گفت: متأسفانه ۳۲۸ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

پورسینا گفت: عملیات انجام شده در این مدت چهار مورد آتش سوزی شامل حریق باغ در دره مرادبیگ، حریق خودرو در روستای یکانه، حریق سطل زباله در جانبازان و حریق لاستیک در بلوار نجفی بوده است.

وی گفت: همچنین چهار مورد عملیات امداد و نجات شامل دو مورد مهار حیوانات در فقیره و بلوار مدنی، امداد و نجات در حادثه سقوط از ارتفاع در خیابان مهدیه و امداد و نجات در حادثه اقدام به خودکشی در شهرک مدنی توسط آتش نشانان به انجام رسید.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد: تعداد ۲ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.