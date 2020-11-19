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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۱:۴۷

دو فضانورد روس پیاده روی فضایی انجام دادند

دو فضانورد روس پیاده روی فضایی انجام دادند

دو فضانورد روس یک پیاده روی فضایی ۶ ساعته انجام دادند تا بخش ماژول روسی ایستگاه فضایی را آماده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، روز گذشته دو فضانورد روس یک پیاده روی فضایی خارج ایستگاه فضایی بین المللی انجام دادند.

 سرگی ریژیکوف و سرگی کودسرچکوف در این پیاده روی فضایی، بخش خارجی قسمت روسی ایستگاه فضایی بین المللی را برای دریافت یک ماژول تازه آماده کردند.

این دومین پیاده روی ریژیکوف و نخستین پیاده روی کودسرچکوف به شمار می آید. ریژیکوف در حال حاضر فرمانده ماموریت «اکسپدیشن ۶۴» است.

جالب آنکه در ماموریت پیاده روی فضایی ریژیکوف «سرگی ۱» و کودسرچکوف «سرگی۲» خطاب می شدند. عملیات مذکور دویست و سی و دومین پیاده روی فضایی بود و ۶ ساعت و ۴۸دقیقه طول کشید.

کد مطلب 5075433
شیوا سعیدی

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