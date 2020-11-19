دو فضانورد روس پیاده روی فضایی انجام دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، روز گذشته دو فضانورد روس یک پیاده روی فضایی خارج ایستگاه فضایی بین المللی انجام دادند.

سرگی ریژیکوف و سرگی کودسرچکوف در این پیاده روی فضایی، بخش خارجی قسمت روسی ایستگاه فضایی بین المللی را برای دریافت یک ماژول تازه آماده کردند.

این دومین پیاده روی ریژیکوف و نخستین پیاده روی کودسرچکوف به شمار می آید. ریژیکوف در حال حاضر فرمانده ماموریت «اکسپدیشن ۶۴» است.

جالب آنکه در ماموریت پیاده روی فضایی ریژیکوف «سرگی ۱» و کودسرچکوف «سرگی۲» خطاب می شدند. عملیات مذکور دویست و سی و دومین پیاده روی فضایی بود و ۶ ساعت و ۴۸دقیقه طول کشید.