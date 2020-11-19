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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۱:۰۳

رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی خبر داد:

اجرای طرح «جهش کشاورزی» در ۲۲۰ هزار هکتار اراضی شالیزاری گیلان

اجرای طرح «جهش کشاورزی» در ۲۲۰ هزار هکتار اراضی شالیزاری گیلان

رشت- رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی گفت: ۲۲۰ هزار هکتار از اراضی شالیزاری استان گیلان تحت پوشش طرح «جهش کشاورزی» قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جهانسوز صبح پنجشنبه در حاشیه آغاز طرح جهش کشاورزی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در این طرح ۲۲۰ هزار هکتار از اراضی شالیزاری گیلان به همت سازمان بسیج مهندسین کشاورزی سپاه قدس گیلان تحت پوشش قرار گرفته است.

جهانسوز با اشاره به مشارکت وزارت جهاد کشاورزی، دانشگاه‌ها و مؤسسه تحقیقات برنج کشور در راستای اجرای این طرح، اظهار کرد: ما در مسیر اجرای طرح جهش تولید بخش کشاورزی به دنبال بودجه گرفتن نبودیم بلکه با ظرفیت مهندسان توانمند بسیجی ثابت کردیم که می‌شود کارهای بزرگی انجام داد.

رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی کشور با اشاره به پشتوانه علمی ایجاد شده در راستای اجرای طرح جهش تولید کشاورزی، ادامه داد: امسال با وجود کمبود بارندگی در گیلان، مزارع تحت پوشش این طرح نه تنها کاهش محصول نداشتند بلکه در ۱۸ هزار و ۵۰۰ نقطه از اراضی کشاورزی با افزایش ۹ درصدی محصول مواجه بودیم.

وی با بیان اینکه بیشتر محصول برنج تولید شده در استان گیلان از ارقام بومی است، افزود: در حال حاضر اراضی شالیزاری ۲۳ هزار روستای گیلان تحت پوشش طرح آموزش - ترویجی فراگیری بسیج کشاورزی گرفته است.

کد مطلب 5075434

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