جزئیات وام ۱ میلیونی برای ۱۰ میلیون سرپرست خانوار

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی نوشت:

پرداخت وام قرض الحسنه یک میلیونی به حدود ۱۰ میلیون سرپرست خانوار که درآمد ثابت ندارند از محل همان اعتبارات ۷۵ هزار میلیارد تومانی اختصاصی نظام بانکی برای مقابله با آثار کرونا است. برای حفظ ثبات مالی و جلوگیری از انحراف از هدف تورمی، علی رغم نیاز به منابع مالی جهت تأمین نیازهای معیشتی مردم، بانک مرکزی چاره‌ای جز ادامه سیاست‌های انضباطی خود و عدم انبساط جدید پولی ندارد.

با توجه به اهمیت کنترل نقدینگی و تورم، کمک‌های دیگری نیز که از سوی دولت و مجلس محترم برای معیشت مردم در نظر گرفته می‌شود، به این نکته مهم توجه داشته اند و به منابعی غیر از منابع بانک مرکزی، برای تأمین آن، تکیه می‌کنند. بانک مرکزی در خصوص کنترل تورم حداکثر تلاش خود را به عمل آورده و از تمام ابزارهای لازم استفاده خواهد کرد.

در آذر ماه که برای کنترل شیوع بیماری کرونا برخی از مشاغل تعطیل می‌شوند، شعب بانک‌ها با حداکثر نصف تعداد کارکنان فعالیت خواهند داشت. ضمن قدردانی از تلاش‌های فداکارانه تمام همکاران بانکی در شعب بانک‌ها، تمهیدات لازم برای کاهش ضرورت حضور مشتریان در شعب، بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی، پیش بینی شده است.