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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۲:۵۷

همتی تشریح کرد:

جزئیات وام ۱ میلیونی برای ۱۰ میلیون سرپرست خانوار

جزئیات وام ۱ میلیونی برای ۱۰ میلیون سرپرست خانوار

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی جزئیات اعطای تسهیلات قرض الحسنه یک میلیون تومانی به ۱۰ میلیون سرپرست خانوار را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی نوشت:

پرداخت وام قرض الحسنه یک میلیونی به حدود ۱۰ میلیون سرپرست خانوار که درآمد ثابت ندارند از محل همان اعتبارات ۷۵ هزار میلیارد تومانی اختصاصی نظام بانکی برای مقابله با آثار کرونا است. برای حفظ ثبات مالی و جلوگیری از انحراف از هدف تورمی، علی رغم نیاز به منابع مالی جهت تأمین نیازهای معیشتی مردم، بانک مرکزی چاره‌ای جز ادامه سیاست‌های انضباطی خود و عدم انبساط جدید پولی ندارد.

با توجه به اهمیت کنترل نقدینگی و تورم، کمک‌های دیگری نیز که از سوی دولت و مجلس محترم برای معیشت مردم در نظر گرفته می‌شود، به این نکته مهم توجه داشته اند و به منابعی غیر از منابع بانک مرکزی، برای تأمین آن، تکیه می‌کنند. بانک مرکزی در خصوص کنترل تورم حداکثر تلاش خود را به عمل آورده و از تمام ابزارهای لازم استفاده خواهد کرد.

در آذر ماه که برای کنترل شیوع بیماری کرونا برخی از مشاغل تعطیل می‌شوند، شعب بانک‌ها با حداکثر نصف تعداد کارکنان فعالیت خواهند داشت. ضمن قدردانی از تلاش‌های فداکارانه تمام همکاران بانکی در شعب بانک‌ها، تمهیدات لازم برای کاهش ضرورت حضور مشتریان در شعب، بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی، پیش بینی شده است.

کد مطلب 5075478

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    نظرات

    • US ۱۳:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۹
      27 4
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      فقط متاسفم برایتان.خجالت بکشید.یک تومان میشه نمک خرید
      • IR ۱۸:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
        0 0
        ارزاق عمومی رالحظه به لحظه گران نکنیدیک میلیون تومان پیشکشتون واقعاشرم آوره
    • عنایت IR ۱۶:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۹
      24 17
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      ماشالا ماشالا ... یک ملیون /// خدا کنم ورشکست نشن با این بذل و بخشش ... خدا وکیلی بازار هم میرید یرای خرید ..
    • فاطمه ربیعی IR ۱۷:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۹
      25 6
      پاسخ
      چرا به زنان بی سرپرست اهمیت نمی دهید
      • رحمت JP ۱۵:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
        4 0
        ناراحت نکن خودت همش دروغ و معامله گری میکنن
    • IR ۱۷:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۹
      22 0
      پاسخ
      میشه لطفاً اسامی و شغل و شهرهای محل سکونت این ده میلیون را بعد که پرداخت کردید برای اذهان عمومی به مطبوعات بدهید چون اینقدر پول را کجا به اسم چی می‌ره اون هم در حالی که چند میلیون از کرونا بیکا بیکار شدند و هیچ درامدی ندارند کلی گویی بسه لطفا بگید به چه کسانی دادید واقعا
    • IR ۰۰:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
      0 0
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      بخندیم یا گریه کنیم؟
    • ژیلا IR ۰۱:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
      1 0
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      آخه الان با این شرایط گرونی 1میلیون به چه درد آدم می خوره ؟مگه الان این مقدار پول چقدر ارزش داره؟؟واقعا متاسفم که اینهمه سر مردم شیره می مالین!!!
    • صبا IR ۰۱:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
      1 2
      پاسخ
      من سرپرست خودم هستم یه نفرم ...یه تومنه قبلیو گرفتم...یه تومن جدید چطوری میخواد کم بشه وقتی من الان ده هزار یارانه میگیرم ..میشه از معیشتم کمش کنید ولی بهم بدین احتیاج دارم
    • معین IR ۰۱:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
      3 2
      پاسخ
      انچنان رونق اقتصادی ایجاد کنم... ما زبان دنیا را بلدیم... دولت راستگویان!!! من سرهنگ نیستم، حقوقدانم... تکرار میکنیم... و... اگر ریبسی بیاد دلار میشه پنج تومن، تو پیاده رو ها دیوار میکشه!!! حق ملتیست که به خائنین اصلاخ طاب بده همینه که محتاج یارانه باشه و پراید صدو پنجاه میلیونی دلارسی تومن
    • ایوب عبدالکریمی IR ۰۲:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
      1 0
      پاسخ
      خدا به شما رحم کنه
    • IR ۰۲:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
      1 0
      پاسخ
      ارزانی شه خیر سرشون ازخیرشون دیگه هیچی تو یخچالمون پیدا نمیشه الان این دوشب مینوسم این از ی ک زن بی سرپرست تنها ک شب گوشنه تو رختخواب میره با ی بچه ده ساله چرا الان بیدارم ب خاطر نخوردن غذا خجالت بکشین اگ از کرونا نمیریم انشالا از گوشنگی خاهیم مرد یکم رسسدگی کنن این کمک مالی کجا میره
    • UA ۰۴:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
      1 0
      پاسخ
      بانک ملت
    • IR ۰۶:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
      0 1
      پاسخ
      لطفأ یک فکری هم برای زنان بی سرپرست بکنید که وابسته به هیچ اورگان دولتی نیستن یکیش خودمن خونه مردم کلفتی میکردم اونم ازعید تاحالا تعطیل شده
    • دنیا IR ۰۶:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
      0 0
      پاسخ
      آقا گفتیدبیمه بیکاری ما ثبت نامم کردیم و هیچی ندیدیم بعد گفتید نفری ۶۰تومن اونم بعد ۲ماه گفتید تصویب نشد حالا این یک میلیون هم شب بخوابید صبح بیدارشید پشیمون میشین. راستی خوش بحال اونایی ک میگیرن تا ۶ ماه خرج خونشون در میاد باقیشم پس انداز میکنن یا خونه ای ماشینی چیزی میخرن والله بخدا دلاتون خوشه ..
    • راننده IR ۰۷:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
      0 0
      پاسخ
      سلام من ۶ میلیون رو تابستون گرفتم ولی الان باید قسط بدم چطوری بااین شرایط بد اقتصادی
    • IR ۰۸:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
      0 0
      پاسخ
      واقعا خجالت آ\ره که از یک میلیون حرف می زنن تازه اونم وام خخمخ اینم وضعیت کویته كويت هم يارانه نقدي توزيع كرد براي اولين بار امير كويت دستور پرداخت نقدي 1000 دينار كويت ( حدود 3000 دلار ) و 1000 دينار بن خريد كالا به هر شهروند كويتي ر ا صادر كرد.
    • ناشناس IR ۱۰:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
      0 0
      پاسخ
      تورو به خداخجالت بکشین دولت کم دزدی کن به مردم کمک کن وظیفه دولت همینطوری که میگی بایدمغازه ها بسته بشن اجاره خونه اجاره مغازه این همه گرونی کی جوابگوی با۱۰۰تومن پول و وام ۱تومنی مشگل ماحل نمیشه
    • سام IR ۱۰:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
      0 0
      پاسخ
      همینم خوبه😥😥
    • رحمانی IR ۱۲:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
      0 1
      پاسخ
      من کارگرروزمزدم هیچی هم ندارم بادوتابچه یک هفته کارهست دوهفته نیست بایدچکارکنم
    • IR ۱۳:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
      0 0
      پاسخ
      یعنی یک میلیونو وام میدین بابا این همه در امد دارین هر جورشده باید پول بگیرید اقا بدینش بره یعنی چی وام میدین اگر وام میدین حداقل ۵۰ میلیون باید بدین
    • جواد کربلا IR ۱۳:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
      0 0
      پاسخ
      نظر و فکر شما در مورد این که عده‌ای از مردم ( مثل من) هیچ درآمد ثابت.وحقوق و حتی هیچ یارانه ای نمی گیرند چیه؟ آنها چه کنند؟؟ اگر کمک خدا پسند میکنید،، یه لحظه فکر کن؟؟؟؟
    • محمد خان IR ۱۴:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
      0 0
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      فقط لطف کنید دقیقا شفاف سازی کنيد که به چه افرادی پرداخت شده، چون وقتی میگن شامل همه نمیشه این شبهه بوجود میاد که در محل دیگری غیر ازین خرج و یا خدای نکرده..... شود.
    • IR ۱۴:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
      0 0
      پاسخ
      میشه لیست اقلامی که میشه با یک میلیون تدارک دید اعلام کنید، در ضمن یه جوری حساب کنید که کرایه خونه و کرایه مغازه هم توش بگنجه. اینجا فقط معجزه پیغمبر رو می‌طلبه عدالت علی علیه‌السلام علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی
    • IR ۱۵:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
      0 0
      پاسخ
      من دست فروشم مستاجر سرپرست خانوار یه زن تنها سن بالا شما بگید تواین شرایت چه کنم باور میکنید میوه دوتا یاسه عدد میخرم واقعا دین نه شما انسانید به قول امام حسین اگر دین ندارید اقلا ازاده باشید
    • IR ۱۵:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
      0 0
      پاسخ
      افرین به مسولین باتدبر بااین کارشون.ماکه هم خودم هم شوهرم کرونا گرفتیم وخونه نشین شدیم مجبور شدیم هی پول قرض کنیم تو این مدت.!!بااین قدر پول جه کنیم بدهیم بدهی اونم که بازم به اونم نمی رسه؟؟؟؟!!!!چه کنیم واقعا !!!چه کنیم!!!
    • IR ۲۰:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
      0 0
      پاسخ
      خونه ۳۰۰ملیونی شده ۵ملیارد بعدا شما میخوایین ۱ملیون بدین ملت بیچاره ی من
    • پ IR ۲۲:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
      0 0
      پاسخ
      دستتان درد نکنه واقن ی تومن پول توجیبی بچه های شما هم نمیشه بعد برای کمک ب معیشت مردم ....
    • مختار IR ۰۶:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
      0 0
      پاسخ
      مارابه خیرتوامیدی نیست شرمرسان
    • ابوالفضل IR ۰۱:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
      0 0
      پاسخ
      سلام.تو این اوضاع فقط از خدا مرگ میخوام که اینقدر شرمنده زن و بچه نشم.چقدر دروغ،چه قدر اختلاص،تورم،اختلاف طبقاتی.چند نفر هم اسطوره کردن و مردم رو سر کار گذاشتن
    • هدایت مرادی IR ۲۳:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
      0 0
      پاسخ
      من اولین باره اقدام به بیمه کردم هنوز دفترچه هم ندادن ولی فعلا بیکارم با ماشین کار می کنم چرا نباید وام یک ملییون دریافت کنم خواهش می کنم عادلانه رفتار کنین14
    • یه بدبخت IR ۲۰:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      چرا این قدر بد بختم چرا هیچ امیدی ندارم کسی نیست صدامو بشنوه یا میشنوه خودشو به کری میزنه من یه زن بی سرپرستم دوتا بچه دارم نه خانه ای دارم که توش زندگی کنم که بچه هام سردشون نشه ونه پولی دربه درم توروخدا اگه میتونید کمکم کنید تا بچه هامو بزرگ کنم یکیشون ۵سالشه واون یکی ۱ سالشه تورو خدا کمک کنید
    • IR ۲۳:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
      0 0
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      چرا به واریز نشد ما هم نیاز داریم .رو چه حسابی اینا پول واریز می کنن.اونای که پول نیاز ندارن واریز کردن به مای بدبخت نه.

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