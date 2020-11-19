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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۴:۰۰

سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد؛

۴۷۶ فوتی کرونا در ۲۴ ساعت/ شناسایی ۱۳ هزار و ۲۲۳ بیمار جدید

۴۷۶ فوتی کرونا در ۲۴ ساعت/ شناسایی ۱۳ هزار و ۲۲۳ بیمار جدید

سخنگوی وزارت بهداشت، از شناسایی ۱۳ هزار و ۲۲۳ بیمار جدید مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد و گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، ۴۷۶ نفر دیگر از بیماران فوت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیما سادات لاری، بعد از ظهر پنج شنبه در تماس تلفنی با شبکه خبر، به تشریح وضعیت بیماری کرونا در کشور پرداخت.

سخنگوی وزارت بهداشت، گفت: از دیروز تا امروز ۲۹ آبان ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۳ هزار و ۲۲۳ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد که دو هزار و ۹۳۸ نفر از آنها بستری شدند.

وی افزود: مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۸۱۵ هزار و ۱۱۷ نفر رسید.

لاری ادامه داد: متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴۷۶ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۴۳ هزار و ۴۱۷ نفر رسید.

وی افزود: تا کنون ۵۸۳ هزار و ۷۰۴ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند.

لاری گفت: ۵۷۲۹ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

وی افزود: تا کنون پنج میلیون و ۶۶۷ هزار و ۵۳۸ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

لاری ادامه داد: استان‌های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، بوشهر، زنجان، ایلام، خراسان رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند.

وی افزود: استان‌های هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.

کد مطلب 5075550

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