رایزن کشاورزی به سفارتخانه ها اضافه شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حجت الاسلام و المسلمین سید رضا تقوی در چهل و یکمین نشست مدیران حوزه نمایندگی ولی فقیه، با بیان اینکه در خلقت تغییر و تحول یک اصل است و هر لحظه جهان در حال تغییر است، گفت: تغییر و تحولات در دستگاه‌های اجرایی امری طبیعی است و نباید مورد انتقاد قرار گیرد.

به گفته وی، اگر تغییر نباشد جهان سامان نمی‌یابد و علاوه بر ظاهر، باطن باطن نیز در حال تغییر است.

حجت الاسلام و المسلمین تقوی با اشاره به اینکه در واژه‌های محاوره‌ای تغییر با تحول همراه است، یادآور شد: هدف از تغییر، باید تحول و دگرگونی باشد؛ همچنین در انتخاب مدیران؛ آن کسی که انتخاب می‌شود باید قدرت ایجاد تحول را داشته باشد و یک قدم کار را به پیش ببرد.

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه تغییرها نباید جنبه احساساتی داشته باشد بلکه جنبه عقلانی باید در آن رعایت شود، تصریح کرد: در حوزه نمایندگی ولی فقیه همه باید کمک کنیم که قداست این بخش حفظ شود.

حجت الاسلام و المسلمین تقوی در بخش دیگری در این نشست، گفت: به دنبال آن هستیم تا مانند رایزن نظامی، رایزن کشاورزی در سایر کشورها داشته باشیم.