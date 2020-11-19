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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۵:۱۰

رئیس پلیس راه فاتب:

حرکات مارپیچی راننده پراید جانش را گرفت

حرکات مارپیچی راننده پراید جانش را گرفت

رئیس پلیس راه فاتب گفت: یک دستگاه سواری پراید حین طی مسیر غرب به شرق بزرگ راه ری-ورامین به علت لایی کشی و عدم توجه به جلو به یک دستگاه کامیون برخورد کرده و فوت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام سرهنگ نوراله خادم رئیس پلیس راه فاتب در ساعت ۷:۴۰ امروز یک دستگاه سواری پراید حین طی مسیر غرب به شرق بزرگ راه ری-ورامین در حوالی پل فیروزان به علت لایی کشی و عدم توجه به جلو از قسمت جلو به قسمت عقب یک دستگاه کامیون که در کنار راه متوقف بوده برخورد کرده که متأسفانه به علت ضربه شدید در محل راننده این پراید فوت می‌کند.

وی توصیه کرد که رانندگان بین خطوط رانندگی کرده و از انجام حرکات مار پیچ و اصطلاحاً لایی کشی جدا پرهیز کنند تا شاهد این گونه حوادث تلخ نباشیم.

کد مطلب 5075645

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