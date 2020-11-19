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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۲۰:۲۴

استاندار مرکزی:

سرمایه گذاری در تولید گندم به عنوان کالای استراتژیک ملی لازم است

سرمایه گذاری در تولید گندم به عنوان کالای استراتژیک ملی لازم است

اراک- استاندار مرکزی بر لزوم سرمایه گذاری در تولید گندم به عنوان کالای استراتژیک ملی تاکید کرد و گفت: باید با برنامه ریزی های لازم برای جلوگیری از کاهش تولید این کالا تلاش کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده عصر پنج شنبه در دهمین جلسه کارگروه آرد، نان و غلات استان مرکزی در اراک، اظهار کرد: رتبه استان مرکزی در حوزه خرید گندم امسال به رتبه هشتم ارتقا یافته است با وجود اینکه سال گذشته دارای رتبه نهم و سال‌های قبل در رتبه‌های دوازدهم و سیزدهم قرار داشت.

وی ادامه داد: کسب رتبه هشتم استان مرکزی در حوزه خرید گندم نتیجه تلاش‌های کشاورزان و کاربران در حوزه‌های کشاورزی و توصیه‌های علمی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی است.

استاندار مرکزی افزود: برداشت گندم در سال‌های اخیر افزایش یافته و کیفیت ارقام و محصولات تولیدی بهتر از سال‌های گذشته است.

آقازاده بیان کرد: استان مرکزی از استان‌های دارای نرم پایین سن زدگی گندم بوده است.

به گفته وی گندم یک کالای استراتژیک با امنیت ملی است که با قوت مردم سر و کار دارد و باید بتوان زمینه صادرات آن را فراهم ساخت.

استاندار مرکزی با بیان اینکه در سال‌های گذشته ظرفیت ذخیره سازی با میزان تولید هماهنگ نبوده است، عنوان کرد: امروز میزان ذخیره سازی گندم بیش از ۲ برابر تولید استان است و این برای سرمایه گذاران این حوزه خسارت است و باید تدبیری در این حوزه اندیشیده شود.

آقازاده گفت: امروز ذخیره نیاز ۲ سالانه استان به گندم در سیلوها پشتوانه مهم امنیت غذایی است و در زمینه این ماده خوراکی با مشکلی مواجه نیستیم و حتی می‌توان آن را به سایر استان‌ها صادر کرد.

کد مطلب 5075725

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    نظرات

    • ناشناس IR ۲۳:۲۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۵
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      ضمن عرض ُلام وخسته نباشید .با جلوگری از تبدیل زمینهای کشاورزی اطراف اراک به ویلا باغ بخشی از گندم کاری استان نابود میشود جناب استاندار محترم می توانید یک سات از رستای ازاد مرزاباد ومیان و.....بازدید کنید ویا به وسیله اینترنت ساخت سازها را مشاهده نماید دهیار روستاها زمینها را دیوار کشی و می فروشند .
    • ناشناس IR ۲۲:۴۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
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      سلام.چه فایده تمام زمینهای روستاههای مراد اباد،ازاددمرزاباد،میقان،گلشنابادو........تمامشان قطعه بندی شده اند ودیوارکشی ۲/۵متری می شوند برای ویلا باغ ومحل فساد .کلا کشاورزی ودامداری این روستاهها نابود شده جناب استاندار خواهشن برخورد نمایید در غیر اینصورت مجبوریم به مقامات بالاتر کشوری شکایت کنیم .
    • ناشناس IR ۲۲:۵۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
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      جناب استاندار سلام علیکم بانابود کنندگان زمینهای کشاورزی روستاههای اطراف اراک برخورد نمایید در این روستاهها کشاورزی از لین رفت .دهیاران که نمایندگان شما هستن مردم را تشویق می کنند وخودشان نیز زمینها را چهار دیواری می کنندومی فروسند رسیدگی نمایید
    • ناشناس IR ۱۲:۲۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۱
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      سلام جناب استاندار .شما سرمایه گذاری برا تولید گندم می کنید کشاورزی روستاههای اطراف اراک قطعه بندی ودیوارکشی می شوند روستاههای ازادمرزاباد ،میقان، مراداباد و.......رسیدگی نمایید.

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