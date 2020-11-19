سرمایه گذاری در تولید گندم به عنوان کالای استراتژیک ملی لازم است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده عصر پنج شنبه در دهمین جلسه کارگروه آرد، نان و غلات استان مرکزی در اراک، اظهار کرد: رتبه استان مرکزی در حوزه خرید گندم امسال به رتبه هشتم ارتقا یافته است با وجود اینکه سال گذشته دارای رتبه نهم و سال‌های قبل در رتبه‌های دوازدهم و سیزدهم قرار داشت.

وی ادامه داد: کسب رتبه هشتم استان مرکزی در حوزه خرید گندم نتیجه تلاش‌های کشاورزان و کاربران در حوزه‌های کشاورزی و توصیه‌های علمی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی است.

استاندار مرکزی افزود: برداشت گندم در سال‌های اخیر افزایش یافته و کیفیت ارقام و محصولات تولیدی بهتر از سال‌های گذشته است.

آقازاده بیان کرد: استان مرکزی از استان‌های دارای نرم پایین سن زدگی گندم بوده است.

به گفته وی گندم یک کالای استراتژیک با امنیت ملی است که با قوت مردم سر و کار دارد و باید بتوان زمینه صادرات آن را فراهم ساخت.

استاندار مرکزی با بیان اینکه در سال‌های گذشته ظرفیت ذخیره سازی با میزان تولید هماهنگ نبوده است، عنوان کرد: امروز میزان ذخیره سازی گندم بیش از ۲ برابر تولید استان است و این برای سرمایه گذاران این حوزه خسارت است و باید تدبیری در این حوزه اندیشیده شود.

آقازاده گفت: امروز ذخیره نیاز ۲ سالانه استان به گندم در سیلوها پشتوانه مهم امنیت غذایی است و در زمینه این ماده خوراکی با مشکلی مواجه نیستیم و حتی می‌توان آن را به سایر استان‌ها صادر کرد.