ورود بسیج به نظارت بر بازار/حرکت در چارچوب قانون و حمایت از تولید

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا پورشمسی ظهر پنجشنبه در نشستی خبری به مناسبت هفته بسیج با بیان اینکه فرهنگ بسیجی محصول اندیشه ناب امام خمینی (ره) است و از زمان تشکیل تاکنون به عنوان یک خدمتگزار، اندیشه های امام و رهبری را به پیش می برد.

وی با اشاره به اینکه رسالت‌ها و ماموریت های بسیج منحصر به میدان جنگ و دفاع نبوده و در هر صحنه ای که چالش جدی برای کشور ایجاد شود، بسیج حضور یافته است، افزود: نگاه بسیجیان نگاه ولایتمداری و خدمتگزاری بی منت است زیرا فرهنگ بسیجی برگرفته از مبانی ناب قرآنی و ولایی است.

بسیج با تمسک به قرآن به سمت دشمنان متمایل نخواهد شد

پورشمسی با اشاره به اینکه خداوند متعال در قرآن بر نصرت یاری کنندگان دین خدا تاکید داشته است، گفت: خداوند میل به دشمنان خدا را تکیه بر آتش دانسته و امروز نیز بسیج با تمسک به این آیه به ظرفیت های داخل نظام تمایل دارد و هرگز به سمت آتش (دشمنان) متمایل نخواهد شد.

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد ادامه داد: بسیجیان در سخت‌ترین روزهای جنگ، امیدشان به نصرت خدا بود و امروز هم تنها بر خدا توکل دارند و در مسیر خود هیچ توجهی به نکاتی جز ظرفیت های انقلاب ندارند.

وی با اشاره به اینکه بسیج امسال با شعار محوری «بسیج پیشرو خدمت و امیدآفرینی» در نظر گرفته شده است، افزود: تلاش ما اجرای برنامه های بسیج امسال با رویکرد کمک به حل مشکلات اجتماعی است.

پورشمسی همچنین به تشریح برنامه های هفته بسیج پرداخت و اظهار داشت: برنامه های چهل گانه ستاد بزرگداشت ۴ هزار شهید استان یزد که در اسفندماه برگزار می شود، از فردا و در نخستین روز از هفته بسیج کلید می خورد و پوستر طرح ۴ هزار ختم قرآن و ۴ هزار چله زیارت عاشورا فردا با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد کلید می خورد.

اهدای ۴ هزار واحد خون و پلاسما به یاد ۴ هزار شهید استان یزد در هفته بسیج

وی همچنین از اهدای ۴ هزار واحد خون و پلاسما در هفته بسیج خبر داد و بیان کرد: به یاد هر شهید استان یزد، یک واحد خون یا پلاسما اهدا خواهد شد.

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد همچنین از راه اندازی خانه سرود در حسینیه ثارالله خبر داد و گفت: در حال حاضر ۹۰ گروه سرود در استان یزد فعالیت می کنند که خانه سرود در راستای انسجام بخشی این گروه ها راه اندازی می شود.

پورشمسی همچنین به تشریح سایر برنامه های هفته بسیج پرداخت و تاکید کرد: بسیج همچنین به صورت محله ور به مقابله با کرونا و رسیدگی به مردم و آسیب دیدگان کرونا خواهد پرداخت و ۸۲۰ مسجد به عنوان پایگاه های پیشگیری و مقابله با کرونا به ارائه خدماتی از جمله کمک به اصناف برای کنترل زمان باز شدن مغازه ها، تشکیل نقاهتگاه محلی، پایش محله ای به صورت خانه به خانه خواهند پرداخت.

گرانی‌ها حاصل عدم کنترل بازار است

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد ماموریت بسیج در شرایط اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم و در شرایطی که دولت از کنترل شرایط عاجز است، افزود: معتقدیم که این گرانی های افسارگسیخته ناشی از تحریم ها نیست و حاصل عدم کنترل بازار است بنابراین در عرصه کنترل و نظارت بر بازار ورود پیدا کرده ایم.

پورشمسی تاکید کرد: البته بسیج در این زمینه در چارچوب ضوابط کشور اقدام به نظارت می کند و در صورتی که دستگاه های متولی در بخش نظارت اعلام نیاز به نیرو کنند، بسیج ورود خواهد کرد که این اتفاق در استان یزد رخ داده است.

فرمانده سپاه الغدیر ادامه داد: بسیج در صورتی که به کمک رسانی در این زمینه ورود کند، با سه رویکرد حمایت از تولید کنندگان، حمایت از خرده فروشان و حمایت از مصرف کنندگان وارد عرصه خواهد شد.