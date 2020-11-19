به گزارش خبرنگار مهر، مسعود منصور عصر امروز پنجشنبه در نشستی با مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان، اظهار کرد: در فرمایش حکیمانه معصوم آمده است اگر جامعه و کشوری آب و خاک داشته باشند اما فقیر باشند، از رحمت خداوند به دور هستند.

وی با بیان اینکه اگر کشور این دو منبع را نتواند به درستی مدیریت و حفظ کند، تأکید کرد: این کشور با چالش‌ها و مشکلات زیادی مواجه می‌شود.

منصور با اشاره به اینکه بیش از ۶۰ درصد جغرافیای کشور خشک و نیمه خشک هست که سه برابر متوسط جهانی است، بیان کرد: اکنون بیش از ۱۵ تُن در هکتار در یک سال فرسایش بادی داریم؛ همچنین بیش از ۲۱ تُن در هکتار فرسایش بادی داریم که رسوبات و مشکلات تبعه این دو فرسایش باعث مهاجرت‌ها، از بین رفتن بسیاری از زیرساخت‌ها و ایجاد مشکلات در سکونتگاه‌ها می‌شود.

معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور عنوان کرد: راه نجات این است که به سمت فعالیت‌هایی برویم که حافظ آب و خاک باشند که به تبع این دو منبع پوشش گیاهی که مرتع و جنگل باشد، ایجاد می‌شود؛ همچنین با آبخیزداری می‌توان این فرسایش را ۹ تُن در هکتار کاهش دهد و با عملیات بیابان‌زدایی می‌شود بیش از ۱۵ تُن این فرسایش را کاهش داد.

وی با تأکید بر اینکه کارکردهای مختلفی را که این عملیات در احیای سکونتگاه‌ها و حفظ زیرساخت‌ها دارد، فراوان است، افزود: «آبخیزداری» یکی از عملیاتی است که باعث ذخیره آب کنترل رسوبات و مهار سیلاب‌ها می‌شود و آثار منفی زیست محیطی ندارد، رژیم ایدئولوژیک را به هم نمی‌زند و حقابه تالاب‌ها و بسیاری از اراضی را حفظ می‌کند.

معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور در ادامه گفت: اگر جای بسیاری از اقدامات انجام شده در حوزه آب و خاک به موضوع آبخیزداری توجه می‌کردیم حتماً موفق‌تر بودیم و شرایط اینگونه نمی‌شد که برای بیابان‌زدایی بیاییم چرا اینجا اصلاً بیابان نبود؛ قبلاً اینجا مرتع بوده، ممیزی دارد و مردم هم پروانه چرای دام دارند، به این معنا که پوشش گیاهی داشته ولی به بیابان تبدیل شد.

منصور با بیان اینکه در آستانه برنامه هفتم و بودجه سال آینده هستیم که از مجلس درخواست داریم که عنایت ویژه‌ای را به آبخیزداری داشته باشند، اظهار کرد: هیچ چیزی لذت بخش تر از این نیست که با اقدامات مثبت و مؤثر از مهاجرت روستاییان جلوگیری کرد و همچنین باعث مهاجرت معکوس اهالی شهری به روستاها شویم.

وی اضافه کرد: مقام معظم رهبری می‌فرمایند «خاک حتی از آب مهم‌تر است» چرا که شاید برای آب راه‌حل‌های ثانویه بارور کردن ابرها و شیرین کردن آب‌ها باشد ولی برای خاک چاره‌ای نداریم که اگر از بین رفت، میلیون‌ها سال برای بازگشت خاک حاصلخیز زمان لازم است.

معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور تأکید کرد: مسئولان باید منابعی را که به فعالیت‌های آبخیزداری و بیابان‌زدایی اختصاص پیدا می‌کند، تقویت کنند تا بتوانیم با حفظ زیرساخت‌ها، اراضی مستعد، تولید و معیشت مردم شعار امسال را محقق کنیم.

همکاری با بسیج سازندگی

منصور با بیان اینکه توجه به تولید داخل به خصوص در گیاهان دارویی درون‌زا، بدون تکیه بر منابع خارجی و با مشارکت مردم است و هیچ ارزبری ندارد، عنوان کرد: اگر در حوزه زراعت، چوب، جنگل‌کاری، فرآوری و بسته‌بندی فعالیت کنیم خیلی به اقتصاد، تولید و معیشت مردم کمک می‌شود.

معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور افزود: در حال حاضر گیاهان دارویی با چند برابر قیمت به کشور واردات می‌شود که ارزبری هم دارد؛ مردم باید در فعالیت‌ها نقش داشته باشند که به واسطه بسیج سازندگی این مشارکت ایجاد شده است.

وی با تأکید بر اینکه طرح‌های مرتع‌داری باید اصلاح و بازنگری شود تا مردم دوباره برگردند و این پوشش گیاهی ایجاد شده را حفظ و تقویت کنند، ادامه داد: چون اینجا اکوسیستم اولیه‌اش مرتع‌داری بوده است و باید زیرساخت اولیه فعالیت‌ها بر پایه مرتع‌داری باشد؛ لذا می‌توان بسیاری از نهال‌کاری و بذر یک پوشش گیاهی خوب را دوباره ایجاد کند.

منصور گفت: یکی از افتخارات ما این است که با بسیج سازندگی کار می‌کنیم و جهش ایجاد شده ناشی از همین همکاری‌هاست؛ در حوزه اطفای حریق، بیابان‌زدایی، حفاظت و آبخیزداری برای حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار فعالیت مشترک با بسیج تعریف شده است چرا که وقتی بسیج به کمک می‌آید، آنها در خصوص تأمین منابع نیز همکاری دارند و باعث افزایش کارکردها می‌شوند.

وی از اقدامات مؤثر بسیج سازندگی تقدیر کرد و افزود: هشت هزار هکتار مدیریت رواناب برای ماهشهر انجام گرفت و کنار آن نیز در گذشته ۵۰۰ هکتار کار شد که بازگشت پوشش گیاهی مهم‌ترین خروجی آن است؛ از تیر یا مرداد امسال کار برای این هشت هزار هکتار شروع و به فاصله نهایتاً دو ماه و نیم این کار بزرگ انجام شده است؛ همچنین در زمینه مراقبت، نگهداری و توسعه نهال‌کاری نیز با بسیج سازندگی همکاری داریم.