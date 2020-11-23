به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین اسماعیلی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین، تصریح کرد: هشتمین جشنواره رسانه‌های دیجیتال رضوی با تکیه بر تولید محتوا در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با محوریت فرهنگ منور رضوی برگزار می‌شود.

وی افزود: از زمان اعلام فراخوان تاکنون حدود ۴۰۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال‌شده است، افرادی که تاکنون موفق به ارسال آثار نشدند نیز تا ۱۵ دی ماه ۹۹ فرصت دارند که اثر خود را ارسال کنند، اختتامیه جشنواره در ایام دهه مبارک فجر در قزوین برگزار و از نفرات برتر تقدیر می‌شود.

اسماعیلی اظهار کرد: شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را با موضوعات اجتماعی، ارزش‌های اخلاقی، حاکمیتی و زیارت امام رضا (ع) در قالب‌های مختلف شامل عکس، عکس نوشته، ویدئو و پادکست در بخش مردمی و موشن گرافیک و اینفوگرافی، فیلم کوتاه و نماهنگ (کلیپ)، در بخش حرفه‌ای ارائه دهند.

وی عنوان کرد: همچنین تولیدکنندگان محتوا، آثار خود را دریکی از نرم‌افزارهای شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌ها مانند آپارات، روبیکا، چارخونه، پروفایل، آخرین خبر، تماشا، نماشا، شنوتو با هشتگ امامرضا و امامرئوف منتشرشده، ارسال کنند.

رئیس هشتمین جشنواره رسانه‌های دیجیتال رضوی یادآور شد: در بخش عمومی به ۳۰ اثر برگزیده هر کدام ۱۰ میلیون ریال پرداخت می‌شود، همچنین در بخش حرفه‌ای نیز به نفر اول ۱۰۰ میلیون ریال، نفر دوم ۸۰ میلیون ریال و نفر سوم ۶۰ میلیون ریال هدیه نقدی پرداخت می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: آثار ارسالی بر اساس کیفیت و غنای محتوایی، تعداد بازدیدکنندگان در شبکه‌های اجتماعی و نظرات بازدیدکنندگان ارزیابی و داوری خواهد شد.