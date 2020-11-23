به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، کمیته رسیدگی به امور اسرای فلسطینی امروز دوشنبه بیانیه ای را در خصوص وخامت حال یکی از اسرای فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی صادر کرد.

بر اساس این گزارش، کمیته رسیدگی به امور اسرای فلسطینی در بیانیه مذکور نسبت به وخامت حال اسیر «نضال ابراهیم ابو عاهور» و شهادت او در زندان‌های رژیم صهیونیستی هشدار داد. این کمیته تأکید کرد که اسیر ابو عاهور به بیماری سرطان کلیه مبتلا است و وضعیت بسیار خطرناکی دارد.

رژیم صهیونیستی با وجود وخامت حال این اسیر فلسطینی، اکتبر گذشته مجدداً او را به اسارت گرفت و به یک سال حبس محکوم کرد. ریاض اشقر، مدیر مرکز مطالعات اسرای فلسطین تاکید کرد که بازداشت اسیر ابو عاهور در این وضعیت به منزله صدور حکم اعدام او است و ممکن است او نیز به سرنوشت اسیر کمال ابو وعر مبتلا شود که دو هفته پیش به شهادت رسید.

گفتنی است که اسیر ابو وعر که او نیز به بیماری سرطان حنجره مبتلا بود، دو هفته پیش در نتیجه سیاست اهمال پزشکی سازمان زندان‌های رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. تاکنون ۲۲۶ اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند.