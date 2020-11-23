جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ نرخ ۸ ارز کاهشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (دوشنبه سوم آذر ماه ۹۹) بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با افزایش ۱۸۷ ریالی به قیمت ۵۵ هزار و ۹۲۶ ریال و هر یورو نیز با ۳۸ ریال رشد، ۴۹ هزار و ۸۴۶ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۶ هزار و ۱۵۰ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۸۸۲ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۶۷۳ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۶۹۶ ریال، روپیه هند ۵۶۷ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۷ هزار و ۳۹۰ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۱۵۶ ریال، یکصد ین ژاپن ۴۰ هزار و ۴۸۰ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۸ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۲ ریال و دلار کانادا ۳۲ هزار و ۱۱۹ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۹ هزار و ۱۹۱ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۷۳۰ ریال، لیر ترکیه ۵ هزار و ۴۸۶ ریال، روبل روسیه ۵۵۱ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۲ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۳۰ هزار ۷۱۸ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۱ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۲۸۹ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۸۵ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۶۷ ریال، کیات میانمار ۳۳ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۲۳۸ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۲۱ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۹۹۲ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۳۹۸ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۸ هزار و ۶۲۵ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۲۷۱ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۷ هزار و ۷۵۳ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۸ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۸۲۷ ریال، لاری گرجستان ۱۲ هزار و ۶۷۱ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۶۷ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۴ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار ۴۳۶ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۱ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۷ هزار و ۱۳۳ ریال، سومونی تاجیکستان ۳ هزار و ۷۱۷ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار ریال ارزش‌گذاری شد.