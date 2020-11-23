ایجاد فرصت شغلی و رونق اقتصادی برای حفظ موقوفات

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ابوالحسینی؛ مدیرکل نظارت فنی بر موقوفات و اماکن مذهبی درباره فعالیت‌های عمرانی در بقاع متبرکه گفت: شاهد حرکتی رو به جلو در پروژه‌های عمرانی بقاع متبرکه هستیم؛ سال ۹۸ در ۹۳۳ بقعه متبرکه فعالیت عمرانی انجام شده و بر اساس پیش‌بینی‌ها، در سال جاری شاهد رشد ۲۰ درصدی در اجرای پروژه‌ها خواهیم بود.



وی تاکید کرد: بر پایه اهداف عالی سازمان اوقاف مبنی بر احیای موقوفات، فعالیت‌های عمرانی و نظارت فنی را به‌صورت مشخص مدنظر قرار داده‌ایم، لذا اقداماتی در راستای حفظ موقوفات نظیر بازسازی، مقاوم‌سازی و نگهداری بناهای موجود و.... در دست انجام است.



مدیرکل نظارت فنی بر موقوفات و اماکن مذهبی سازمان اوقاف با بیان اینکه در راستای درآمدزا کردن موقوفات و بقاع متبرکه به بحث سرمایه‌گذاری در این اماکن بیشتر از گذشته توجه شده است، افزود: بخش عمده این سرمایه‌گذاری را پروژه‌های عمرانی با کاربری‌های متفاوت تشکیل می‌دهند؛ این کار علاوه بر ایجاد فرصت شغلی و رونق اقتصادی، در حفظ و پایداری موقوفات مؤثر خواهد بود.



ابوالحسینی با تاکید بر اینکه بقاع متبرکه جز اماکن زیارتی و فرهنگی هستند که نقش بسیار مهم و ارزنده‌ای در ارتقای بحث اخلاقی جامعه دارند، تصریح کرد: بر همین اساس اولویت اصلی سازمان ایجاد زیرساخت‌های مناسب با رویکرد فرهنگی، خدماتی و رفاهی بوده است.



وی ادامه داد: ما معتقدیم کارهای خوبی می‌توانیم در حوزه زائرسراها و فضاهایی که جنبه تاریخی دارند، انجام داد و از این طریق به موضوع درآمدزایی نیز توجه کنیم.



مدیرکل نظارت فنی بر موقوفات و اماکن مذهبی درباره تأثیر تحولات مدیریتی طی سال‌های اخیر در سازمان اوقاف بر ارتقای اقتصاد موقوفات گفت: با توجه به برنامه‌های کلان سازمانی، ارتقای اقتصاد موقوفات مشهود است؛ سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً با مشارکت سازمان اوقاف و بخش خصوصی انجام شده که نقش اساسی در تحقق شعار سال که همان جهش تولید است، خواهد داشت.



ابوالحسینی از انعقاد تفاهم‌نامه بین سازمان اوقاف و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خبر داد و خاطرنشان کرد: کمیته‌های مشترک بین دو دستگاه، موارد اختلافی در خصوص مرمت و بازسازی بقاع متبرکه و اماکن مذهبی و نحوه گسترش و توسعه فضاهای را بررسی کرده و موارد اختلافی را حل و فصل می‌کنند.