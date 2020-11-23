  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۳ آذر ۱۳۹۹، ۹:۲۰

تفاهم‌نامه سازمان اوقاف و وزارت میراث فرهنگی؛

ایجاد فرصت شغلی و رونق اقتصادی برای حفظ موقوفات

ایجاد فرصت شغلی و رونق اقتصادی برای حفظ موقوفات

ابوالحسینی مدیرکل نظارت فنی بر موقوفات سازمان اوقاف از از انعقاد تفاهم‌نامه بین سازمان اوقاف و وزارت میراث فرهنگی خبر داد و گفت: ایجاد فرصت شغلی، در حفظ موقوفات مؤثر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ابوالحسینی؛ مدیرکل نظارت فنی بر موقوفات و اماکن مذهبی درباره فعالیت‌های عمرانی در بقاع متبرکه گفت: شاهد حرکتی رو به جلو در پروژه‌های عمرانی بقاع متبرکه هستیم؛ سال ۹۸ در ۹۳۳ بقعه متبرکه فعالیت عمرانی انجام شده و بر اساس پیش‌بینی‌ها، در سال جاری شاهد رشد ۲۰ درصدی در اجرای پروژه‌ها خواهیم بود.

وی تاکید کرد: بر پایه اهداف عالی سازمان اوقاف مبنی بر احیای موقوفات، فعالیت‌های عمرانی و نظارت فنی را به‌صورت مشخص مدنظر قرار داده‌ایم، لذا اقداماتی در راستای حفظ موقوفات نظیر بازسازی، مقاوم‌سازی و نگهداری بناهای موجود و.... در دست انجام است.

مدیرکل نظارت فنی بر موقوفات و اماکن مذهبی سازمان اوقاف با بیان اینکه در راستای درآمدزا کردن موقوفات و بقاع متبرکه به بحث سرمایه‌گذاری در این اماکن بیشتر از گذشته توجه شده است، افزود: بخش عمده این سرمایه‌گذاری را پروژه‌های عمرانی با کاربری‌های متفاوت تشکیل می‌دهند؛ این کار علاوه بر ایجاد فرصت شغلی و رونق اقتصادی، در حفظ و پایداری موقوفات مؤثر خواهد بود.

ابوالحسینی با تاکید بر اینکه بقاع متبرکه جز اماکن زیارتی و فرهنگی هستند که نقش بسیار مهم و ارزنده‌ای در ارتقای بحث اخلاقی جامعه دارند، تصریح کرد: بر همین اساس اولویت اصلی سازمان ایجاد زیرساخت‌های مناسب با رویکرد فرهنگی، خدماتی و رفاهی بوده است.

وی ادامه داد: ما معتقدیم کارهای خوبی می‌توانیم در حوزه زائرسراها و فضاهایی که جنبه تاریخی دارند، انجام داد و از این طریق به موضوع درآمدزایی نیز توجه کنیم.

مدیرکل نظارت فنی بر موقوفات و اماکن مذهبی درباره تأثیر تحولات مدیریتی طی سال‌های اخیر در سازمان اوقاف بر ارتقای اقتصاد موقوفات گفت: با توجه به برنامه‌های کلان سازمانی، ارتقای اقتصاد موقوفات مشهود است؛ سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً با مشارکت سازمان اوقاف و بخش خصوصی انجام شده که نقش اساسی در تحقق شعار سال که همان جهش تولید است، خواهد داشت.

ابوالحسینی از انعقاد تفاهم‌نامه بین سازمان اوقاف و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خبر داد و خاطرنشان کرد: کمیته‌های مشترک بین دو دستگاه، موارد اختلافی در خصوص مرمت و بازسازی بقاع متبرکه و اماکن مذهبی و نحوه گسترش و توسعه فضاهای را بررسی کرده و موارد اختلافی را حل و فصل می‌کنند.

کد مطلب 5078331

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها