به گزارش خبرنگار مهر، ولیالله بیاتی عصر شنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات فراهان اظهار کرد: مدیریت موقوفات و بقاع متبرکه باید با رویکردی توسعهمحور و پاسخگو، در مسیر ارتقای خدمات و توسعه محلی قرار گیرد.
وی افزود: برخی بقاع متبرکه فراهان از امکانات متناسب برخوردار نیستند و امامزاده ذلفآباد بهعنوان یکی از مراکز مهم زیارتی شهرستان، نیازمند ارتقای زیرساختها و خدماترسانی است.
بیاتی تصریح کرد: رفع مشکلات فراهان صرفاً به اعتبار نیاز ندارد؛ مدیریت میدانی، پیگیری مستمر و تصمیمگیری سریع مدیران نیز نقش تعیینکنندهای دارد.
وی ادامه داد: فراهان با وجود ظرفیتهای گسترده در کشاورزی، اشتغال، گردشگری و موقوفات، برای تبدیل این توانمندیها به فرصتهای توسعهای، نیازمند رفع موانع زیرساختی و برنامهریزی هدفمند است.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به وضعیت موقوفات و بقاع متبرکه فراهان، ضرورت شفافیت در نحوه مدیریت و هزینهکرد درآمدهای این بخش، مورد تأکید است.
وی تاکید کرد: توسعه گردشگری علاوه بر حفظ میراث فرهنگی، میتواند زمینه ایجاد اشتغال، افزایش درآمدهای محلی و تقویت ماندگاری جمعیت در مناطق شهری و روستایی شهرستان را فراهم کند.
بیاتی گفت: ظرفیتهای تاریخی و گردشگری فراهان، بهویژه شهر زیرزمینی خنجین، میتواند به محور توسعه اقتصادی منطقه تبدیل شود و نیازمند تسریع در تکمیل و معرفی است.
وی بیان کرد: ضروری است درآمدها و ظرفیتهای مالی موقوفات با رویکردی شفاف و پاسخگو، در همان مناطق و برای توسعه خدمات عمومی، ارتقای اماکن مذهبی و رفع نیازهای محلی هزینه شود.
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