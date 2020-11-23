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۳ آذر ۱۳۹۹، ۹:۴۸

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

کشت پاییزه گندم در سیستان وبلوچستان به حدود ١٢ هزار هکتار رسید

کشت پاییزه گندم در سیستان وبلوچستان به حدود ١٢ هزار هکتار رسید

زاهدان - معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی سیستان وبلوچستان گفت:حدود ١٢ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان تاکنون به زیر کشت گندم رفته است.

امان الله طوقی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تاکنون کشاورزان استان سیستان و بلوچستان حدود ١٢ هزار هکتار از اراضی کشاورزی خود را به زیر کشت گندم برده‌اند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی سیستان وبلوچستان گفت: امسال در نظر داریم با مشارکت کشاورزان حدود ۶٧ هزار هکتار گندم در سطح استان کشت کنیم.

وی عمده ارقام گندم کشت شده در استان سیستان و بلوستان را ارقام افق، نارین، چمران ٢، سیوند و سیروان ذکر کرد و افزود: از ابتدای فصل کشت پاییزه تا به امروز ٢ هزار تن انواع بذر گندم تهیه و در اختیار بهره برداران قرار گرفته است.

کد مطلب 5078360

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