کشت پاییزه گندم در سیستان وبلوچستان به حدود ١٢ هزار هکتار رسید

امان الله طوقی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تاکنون کشاورزان استان سیستان و بلوچستان حدود ١٢ هزار هکتار از اراضی کشاورزی خود را به زیر کشت گندم برده‌اند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی سیستان وبلوچستان گفت: امسال در نظر داریم با مشارکت کشاورزان حدود ۶٧ هزار هکتار گندم در سطح استان کشت کنیم.

وی عمده ارقام گندم کشت شده در استان سیستان و بلوستان را ارقام افق، نارین، چمران ٢، سیوند و سیروان ذکر کرد و افزود: از ابتدای فصل کشت پاییزه تا به امروز ٢ هزار تن انواع بذر گندم تهیه و در اختیار بهره برداران قرار گرفته است.