اعلام نامزدهای بخش «فیلمسازان بسیجی» جشنواره فیلم «مقاومت»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت»، نامزدهای بخش «فیلمسازان بسیجی» شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» در بخش‌های «پویانمایی»، «فیلم کوتاه داستانی»، «نماهنگ»، «مستند»، «فیلم بلند داستانی» و «فیلمنامه» معرفی شدند.

در بخش «پویانمایی»، «سلمانی» اثر علیرضا عرشیا، «بالانس (تعادل)» اثر برزان رستمی، «بازگشت» کاری از جلال نعیمی، «کاش» به کارگردانی هادی امیری و رها فرجی و «راهنما» به کارگردانی محمود صائمین، در بخش «فیلم کوتاه داستانی»، «پیرمرد و دوچرخه» ساخته سلیم معزی، «یک آن زندگی» اثر مجید صاحبکاری، «دا» به کارگردانی فرشاد صالحی، «نهست» اثر زانیار لطفی و «ملاخدیجه یک خروس داشت» ساخته علی معصومی و در بخش «نماهنگ»، «بوی گل» ساخته فرامرز گرجیان، «یادها» اثر مرتضی مقدس، «سرزمین مادری» به کارگردانی اسلام قهرمانی، «دو همراه - نبلاء» ساخته هادی ابوالقاسم و «شور آزادی» ساخته اسحاق مجیدی، کاندیدای دریافت جایزه بهترین اثر شدند.

در بخش «مستند»، «خاطرات بادیه» به کارگردانی ساسان فلاح‌فر، «چمر سرباز» اثر قدرت باقری، «زخم الماس» اثر عزیز بابانژاد، «آن شش نفر» ساخته محمدعلی یزدان‌پرست، در بخش «فیلمنامه»، «دوازدهمین اسماعیل» اثر اعظم وایانی، «نامه مرتضی» ساخته یعقوب جدیری، «گودال» به کارگردانی مرتضی پژوهان، «چتر سفید» اثر ابوالفضل گلفام و «تمام مریم‌ها» به کارگردانی محمدجلیل اسکندرزاده و در بخش «فیلم بلند داستانی»، «برف می بارد» به کارگردانی رضا قاضی، «ترمینال غرب» ساخته حامد بامروت‌نژاد، «وکیل مدافع» ساخته ونداد دوشن و سلمی بابایی، «بن‌سای» ساخته روح‌الله ظریف و «ریشه‌ها» ساخته عفت صوفی، با یکدیگر رقابت می‌کنند.

همزمان با برگزاری مرحله دوم شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت»، آثار راه‌یافته به این جشنواره به صورت همزمان در دو پلتفرم «نما فیلم» و «عماریار» اکران می‌شود.