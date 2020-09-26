اعلام برنامه نمایش آنلاین آثار پنجمین روز جشنواره فیلم «مقاومت»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت»، برنامه نمایش آنلاین آثار منتخب سینمایی و مستند بخش «جشنواره جشنواره ها» و آثار منتخب بخش «مدافعان سلامت» در پلتفرم نمافیلم به آدرس http://www.namafilm.ir/fa امروز شنبه ۵ مهرماه پنجمین روز برگزاری شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» اعلام شد.

در بخش «جشنواره‌جشنواره‌ها»، در قسمت اول از ساعت ۱۰ الی ۱۴ فیلم سینمایی «ایستاده در غبار» ساخته محمدحسین مهدویان، فیلم کوتاه «اشکی در صفر» ساخته روح‌الله اکبری، مستند کوتاه «دلندروا(مادری)» ساخته امیر پذیرنده و پویانمایی «اگر من خلبان بودم» اثر سهیلا نیک‌سرشت به نمایش در می‌آید. از ساعت ۱۴ الی ۱۸، فیلم کوتاه داستانی «بادیه‌نشن» اثر عماد سلمانیان، مستند بلند «آخرین روزهای زمستان» ساخته محمدحسین مهدویان، نمایش داده می‌شود.

ساعت ۱۸ الی ۲۲ نیز «وی او دی» نمافیلم، در بخش «جشنواره ‌جشنواره‌ها» فیلم سینمایی «هور در آتش» به کارگردانی عزیزالله حمیدنژاد، نماهنگ «حلول» ساخته امیر مهران، پویانمایی «سنگ‌های سپید» ساخته فاطمه حسنی و مستند «ناتمامی برای دخترم سمیه» ساخته مرتضی پایه‌شناس را نمایش می‌دهد.

همچنین در بخش «مدافعان سلامت» و از ساعت ۱۰ الی ۱۴، مستند «از ماسک که بر ماسک» ساخته لیلا رستمی‌شکوه، مستند «داوطلب (روایت شهادت دکتر طهماسبی)» اثر نسرین گودرزی، فیلم کوتاه داستانی «ملاقات آخر» به کارگردانی محمدمهدی فکریان، مستند «آوریل ۲۲» ساخته سزار ماگلیونی، فیلم کوتاه داستانی «سوپرایز» به کارگردانی زین‌العابدین تقی‌پور، فیلم کوتاه داستانی «ماسک» اثر سونتا کومار داش، نماهنگ «مدافعان سلامت» ساخته محمد رزم‌یکی، نماهنگ «بدرقه شهیده سجادیان» اثر امیر بردبار، پویانمایی «فلفل نبین چه ریزه» اثر رعنا واعظی و محمد زارع، پویانمایی «C-۱۹» ساخته دنیل ویگوئس وارگاس، پویانمایی «منجی» ساخته آرجون موخرجی، موشن‌گرافی «پاندمی ۲۰۲۰» اثر لیلا رستمی‌شکوه، پخش می‌شود.

ساعت ۱۴ الی ۱۸ مستند کوتاه «نفس‌گیر» ساخته علی کرمی، مستند کوتاه «از پشت پنجره» به کارگردانی آنژلیکا گریگورییوا، فیلم کوتاه داستانی «سوگ» اثر داود مرادیان، فیلم کوتاه «شاد باش» ساخته سجاد معارفی، فیلم کوتاه داستانی «قبل از رسیدن خرمالو» ساخته غلامرضا ساغرچیان، فیلم کوتاه «چرا» به کارگردانی نونو برتو، فیلم کوتاه «بنگ» به کارگردانی جنید امام شیخ، نماهنگ «مجلس همدلی» ساخته حجت‌الله سلطانی، نماهنگ «لبخندت را حفظ کن» اثر حسن مختاری، پویانمایی «زمان کوید» ساخته پرتو کار، پویانمایی «روشنی در زمان تاریکی» ساخته سوریش میترا، موشن‌گرافی «موشن گرافیک کرونا» اثر حامد بارانی طبری و پویا رییسی، نمایش داده می‌شود.

مستند کوتاه «مهر بدون مرز» ساخته مهدی امینی و جواد یقموری، مستند کوتاه «کرونا در بهشت» اثر محبوبه آقانوری، مستند کوتاه «آموزش در زمان کرونا» اثر Jasmin Ng Qian Yi، فیلم کوتاه «حصار» به کارگردانی علی گرجیان، فیلم کوتاه داستانی «نامه‌ای به خدا» ساخته بهمن زنگنه، نماهنگ «آرزونامه» اثر الناز قادرپور، پویانمایی «فسفروس» ساخته سوزانا سرانو، پویانمایی «کووید ۱۹» ساخته محمدرضا محمدی‌فر، موشن‌گرافی «مجموعه با هم رعایت کنیم» ساخته شهرام بیگی نیز در ساعت ۱۸ الی ۲۲ به نمایش در می‌آید.

طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، از ساعت ۲۲ الی ۱۰ صبح روز بعد این جدول تکرار می‌شود.

همزمان با برگزاری شانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» آثار منتخب این جشنواره در بخش‌ «جشنواره‌جشنواره‌ها» و «مدافعان سلامت» در «وی او دی» نمافیلم به نمایش در می‌آید.