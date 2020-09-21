تدارک شبکه مستند برای شانزدهمین دوره جشنواره فیلم «مقاومت»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی جشنواره، همزمان با برگزاری شانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت»، شبکه مستند تلویزیون، آثار منتخب این جشنواره در بخش جشنواره جشنواره‌ها را نمایش می‌دهد.

همچنین همزمان با برگزاری این رویداد، آثار منتخب این جشنواره در بخش‌های جشنواره‌جشنواره‌ها و مدافعان سلامت در پلتفرم «نمافیلم» به صورت آنلاین به نمایش در می‌آید.

بر همین اساس، در نمافیلم، در قسمت اول از ساعت ۱۰ الی ۱۴ و در بخش جشنواره‌جشنواره‌ها فیلم سینمایی «از کرخه تا راین» ساخته ابراهیم حاتمی کیا (۱۳۷۲)، پویانمایی «شهر خاموش» به کارگردانی امیر مهران (۱۳۸۸)، فیلم کوتاه داستانی «آب هرگز نمی‌میرد» اثر حسین دارابی (۱۳۹۷) و نماهنگ «خاک مهرآیین» ساخته سید عباس امام‌زاده (۱۳۹۷) و در بخش مدافعان سلامت، مستند کوتاه «رزم آهنگ» ساخته شاهرخ کیوان‌نیا (۱۳۹۹) و پویانمایی «سنگ‌های سپید» به کارگردانی فاطمه حسنی (۱۳۹۷) پخش می‌شود.

در قسمت دوم که از ساعت ۱۴ الی ۱۸ آغاز می‌شود، فیلم کوتاه داستانی «تمام مریم‌ها» ساخته محمدجلیل اسکندرزاده (۱۳۹۸)، مستند بلند «زمناکو» به کارگردانی مهدی قربان‌پور (۱۳۹۴)، مستند کوتاه «جزیره فارسی» ساخته محمدعلی صدری‌نیا (۱۳۹۵) در بخش جشنواره‌جشنواره‌ها و در بخش مدافعان سلامت، نماهنگ «شیوع همدلی» اثر عقیل عباسی (۱۳۹۹)، فیلم کوتاه داستانی «یک آن زندگی» ساخته مجید صاحب‌کاری ساخته (۱۳۹۹)، نمایش داده می‌شوند.

در قسمت پایانی روز اول پخش اینترنتی در بخش جشنواره‌جشنواره‌ها فیلم سینمایی «فرزند خاک» به کارگردانی محمدعلی باشه‌آهنگر (۱۳۸۸)، مستند بلند «رستاخیز» ساخته محمدعلی فارسی (۱۳۸۷)، مستند کوتاه «لوتوس» به کارگردانی محمدرضا وطن‌دوست (۱۳۸۶) و در بخش مدافعان سلامت، فیلم کوتاه داستانی «مهر مهدوی» ساخته کاظم دانشی و مستند کوتاه «آن شب» اثر مهدی امینی - جواد یقموری و پویانمایی «وصل» اثر جعفر میرناصری را نمایش می‌دهد.

لازم به ذکر است، طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، از ساعت ۲۲ الی ۱۰ صبح روز بعد این جدول تکرار می‌شود.